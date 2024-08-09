https://ria.ru/20240809/korabl-1965261320.html

Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" завершил визит в Венесуэлу

Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" завершил визит в Венесуэлу - РИА Новости, 09.08.2024

Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" завершил визит в Венесуэлу

Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" завершил визит в венесуэльский порт Ла-Гуайра, сообщила пресс-служба Балтфлота. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T17:54

2024-08-09T17:54

2024-08-09T18:11

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" завершил визит в венесуэльский порт Ла-Гуайра, сообщила пресс-служба Балтфлота. "Учебный корабль Балтийского флота "Смольный", совершающий дальний морской поход в целях проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений министерства обороны РФ, завершил неофициальный визит в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в сообщении. В венесуэльском порту экипаж учебного корабля находился с 6 августа. За это время "Смольный" пополнил запасы воды и продовольствия, курсанты и экипаж корабля отдохнули на берегу от дальнего морского похода и провели технический осмотр учебного корабля. Сейчас "Смольный" вышел море и взял курс в назначенный район Атлантического океана по плану дальнего похода. Для российских военных моряков была организована программа пребывания в Венесуэле с посещением исторических мест, административного центра штата Ла-Гуайра, культурными и спортивными мероприятиями. Ранее с 27 по 30 июля корабль посетил с неофициальным визитом кубинский порт Гавана. Дальний морской поход учебного корабля проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений министерства обороны РФ. Будущие военно-морские офицеры на корабле выполняют учебную программу, в частности, по связи и кораблевождению. В общей сложности в морском походе принимают участие более 300 курсантов.

https://ria.ru/20240809/korabli-1965183892.html

https://ria.ru/20240731/vizit-1963055141.html

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атлантический океан

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россия, атлантический океан, венесуэла, балтийский флот вмф россии, в мире