Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" завершил визит в Венесуэлу
Учебный корабль "Смольный" вышел из венесуэльского порта Ла-Гуайра
© AP Photo / Matias DelacroixРоссийский учебный корабль "Смольный" в порту Ла-Гуайра, Венесуэла
© AP Photo / Matias Delacroix
Российский учебный корабль "Смольный" в порту Ла-Гуайра, Венесуэла
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" завершил визит в венесуэльский порт Ла-Гуайра, сообщила пресс-служба Балтфлота.
"Учебный корабль Балтийского флота "Смольный", совершающий дальний морской поход в целях проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений министерства обороны РФ, завершил неофициальный визит в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в сообщении.
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В венесуэльском порту экипаж учебного корабля находился с 6 августа. За это время "Смольный" пополнил запасы воды и продовольствия, курсанты и экипаж корабля отдохнули на берегу от дальнего морского похода и провели технический осмотр учебного корабля. Сейчас "Смольный" вышел море и взял курс в назначенный район Атлантического океана по плану дальнего похода.
Для российских военных моряков была организована программа пребывания в Венесуэле с посещением исторических мест, административного центра штата Ла-Гуайра, культурными и спортивными мероприятиями.
Ранее с 27 по 30 июля корабль посетил с неофициальным визитом кубинский порт Гавана.
Дальний морской поход учебного корабля проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений министерства обороны РФ. Будущие военно-морские офицеры на корабле выполняют учебную программу, в частности, по связи и кораблевождению. В общей сложности в морском походе принимают участие более 300 курсантов.