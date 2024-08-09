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Роман Уманский возглавил издательский дом "Коммерсантъ" - РИА Новости, 09.08.2024
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19:50 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/kommersant-1965285234.html
Роман Уманский возглавил издательский дом "Коммерсантъ"
Роман Уманский возглавил издательский дом "Коммерсантъ" - РИА Новости, 09.08.2024
Роман Уманский возглавил издательский дом "Коммерсантъ"
Генеральным директором издательского дома "Коммерсант" назначен Роман Уманский, занимавший этот пост Владимир Желонкин покинул издательский дом, пишет газета... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T19:50
2024-08-09T19:50
россия
ид "коммерсантъ"
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Генеральным директором издательского дома "Коммерсант" назначен Роман Уманский, занимавший этот пост Владимир Желонкин покинул издательский дом, пишет газета "Коммерсант". "Совет директоров ИД "Коммерсантъ" сообщает о назначении генеральным директором общества Романа Уманского. Владимир Желонкин, занимавший этот пост с 2016 года, покидает издательский дом", - говорится в сообщении. Как сообщает издание, Роман Уманский присоединился к команде "Коммерсанта" в 2015 году, когда пришел на позицию финансового директора издательского дома. С 2018 по 2023 год он занимал пост исполнительного директора, а затем - заместителя генерального директора. Отмечается, что до прихода в "Коммерсант" Роман Уманский занимал руководящие посты в ООО "Скартел" (Yota), "Комстар-ОТС" и "Вымпелком" (Поволжский регион). Является кандидатом экономических наук. "Коммерсантъ" - это не только легендарное деловое издание России, но и уникальное сообщество энтузиастов журналистики. Я глубоко признателен Алишеру Бурхановичу Усманову, который предоставил мне возможность на протяжении десяти лет быть частью истории "Коммерсанта". Желаю удачи Роману Уманскому на посту генерального директора и всему коллективу "Коммерсанта", - приводится в материале слова Владимира Желонкина.
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россия, ид "коммерсантъ"
Россия, ИД "Коммерсантъ"
Роман Уманский возглавил издательский дом "Коммерсантъ"

Владимир Желонкин покинул пост гендира издательского дома "Коммерсантъ"

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтенд "Коммерсанта"
Стенд Коммерсанта - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Стенд "Коммерсанта". Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Генеральным директором издательского дома "Коммерсант" назначен Роман Уманский, занимавший этот пост Владимир Желонкин покинул издательский дом, пишет газета "Коммерсант".
"Совет директоров ИД "Коммерсантъ" сообщает о назначении генеральным директором общества Романа Уманского. Владимир Желонкин, занимавший этот пост с 2016 года, покидает издательский дом", - говорится в сообщении.
Как сообщает издание, Роман Уманский присоединился к команде "Коммерсанта" в 2015 году, когда пришел на позицию финансового директора издательского дома. С 2018 по 2023 год он занимал пост исполнительного директора, а затем - заместителя генерального директора.
Отмечается, что до прихода в "Коммерсант" Роман Уманский занимал руководящие посты в ООО "Скартел" (Yota), "Комстар-ОТС" и "Вымпелком" (Поволжский регион). Является кандидатом экономических наук.
"Коммерсантъ" - это не только легендарное деловое издание России, но и уникальное сообщество энтузиастов журналистики. Я глубоко признателен Алишеру Бурхановичу Усманову, который предоставил мне возможность на протяжении десяти лет быть частью истории "Коммерсанта". Желаю удачи Роману Уманскому на посту генерального директора и всему коллективу "Коммерсанта", - приводится в материале слова Владимира Желонкина.
Газета Коммерсант - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В "Коммерсанте" сменится главный редактор
28 июня, 18:13
 
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