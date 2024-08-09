https://ria.ru/20240809/kommersant-1965285234.html

Роман Уманский возглавил издательский дом "Коммерсантъ"

Роман Уманский возглавил издательский дом "Коммерсантъ" - РИА Новости, 09.08.2024

Роман Уманский возглавил издательский дом "Коммерсантъ"

Генеральным директором издательского дома "Коммерсант" назначен Роман Уманский, занимавший этот пост Владимир Желонкин покинул издательский дом, пишет газета... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T19:50

2024-08-09T19:50

2024-08-09T19:50

россия

ид "коммерсантъ"

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Генеральным директором издательского дома "Коммерсант" назначен Роман Уманский, занимавший этот пост Владимир Желонкин покинул издательский дом, пишет газета "Коммерсант". "Совет директоров ИД "Коммерсантъ" сообщает о назначении генеральным директором общества Романа Уманского. Владимир Желонкин, занимавший этот пост с 2016 года, покидает издательский дом", - говорится в сообщении. Как сообщает издание, Роман Уманский присоединился к команде "Коммерсанта" в 2015 году, когда пришел на позицию финансового директора издательского дома. С 2018 по 2023 год он занимал пост исполнительного директора, а затем - заместителя генерального директора. Отмечается, что до прихода в "Коммерсант" Роман Уманский занимал руководящие посты в ООО "Скартел" (Yota), "Комстар-ОТС" и "Вымпелком" (Поволжский регион). Является кандидатом экономических наук. "Коммерсантъ" - это не только легендарное деловое издание России, но и уникальное сообщество энтузиастов журналистики. Я глубоко признателен Алишеру Бурхановичу Усманову, который предоставил мне возможность на протяжении десяти лет быть частью истории "Коммерсанта". Желаю удачи Роману Уманскому на посту генерального директора и всему коллективу "Коммерсанта", - приводится в материале слова Владимира Желонкина.

https://ria.ru/20240628/kommersant-1956196174.html

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россия, ид "коммерсантъ"