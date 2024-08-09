В Китае похитили более четырех тысяч трупов для изготовления протезов
SCMP: в Китае из крематориев украли более 4 тыс. тел для изготовления протезов
© AP Photo / Ng Han GuanКитайский полицейский
© AP Photo / Ng Han Guan
Китайский полицейский. Архивное фото
ПЕКИН, 9 авг - РИА Новости. Преступная сеть в Китае похитила из крематориев более 4 тысяч трупов для изготовления протезов, пишет издание South China Morning Post.
Как пишет газета со ссылкой на одного из китайских юристов, полиция города Тайюань расследует дело о воровстве и перепродаже трупов. По его словам, компания Shanxi Aorui Biomaterials подозревается в незаконной покупке трупов и частей тела в провинциях Сычуань и Шаньдун, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе и использовании их для производства костных трансплантатов.
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Как отмечает юрист, компания заработала 380 миллионов юаней (около 53 миллионов долларов) в основном за счет выручки от продажи костей для производства зубных трансплантатов.
Всего, как уточняется, в ходе расследования полиция изъяла более 18 тонн костей и более 34 тысяч полуфабрикатов и готовых изделий. Гендиректор компании Shanxi Aorui Biomaterials признался, что было похищено более 4 тысяч человеческих тел из крематориев в провинциях Юньнань, Гуйчжоу и Сычуань, а также в городе Чунцине.
Отмечается, что сотрудники крематориев расчленяли тела, а затем перевозили их в компанию для дальнейшей обработки. Полиция также расследует информацию о том, что центр по изучению печени при больнице университета Циндао в провинции Шаньдун незаконно продавал трупы соответствующей компании.
Всего, как пишет газета, в ходе расследования дела были задержаны 75 подозреваемых.