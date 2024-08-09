https://ria.ru/20240809/kitaj-1965197342.html

В Китае похитили более четырех тысяч трупов для изготовления протезов

В Китае похитили более четырех тысяч трупов для изготовления протезов - РИА Новости, 09.08.2024

В Китае похитили более четырех тысяч трупов для изготовления протезов

Преступная сеть в Китае похитила из крематориев более 4 тысяч трупов для изготовления протезов, пишет издание South China Morning Post. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:40

2024-08-09T14:40

2024-08-09T14:43

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ПЕКИН, 9 авг - РИА Новости. Преступная сеть в Китае похитила из крематориев более 4 тысяч трупов для изготовления протезов, пишет издание South China Morning Post. Как пишет газета со ссылкой на одного из китайских юристов, полиция города Тайюань расследует дело о воровстве и перепродаже трупов. По его словам, компания Shanxi Aorui Biomaterials подозревается в незаконной покупке трупов и частей тела в провинциях Сычуань и Шаньдун, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе и использовании их для производства костных трансплантатов. Как отмечает юрист, компания заработала 380 миллионов юаней (около 53 миллионов долларов) в основном за счет выручки от продажи костей для производства зубных трансплантатов. Всего, как уточняется, в ходе расследования полиция изъяла более 18 тонн костей и более 34 тысяч полуфабрикатов и готовых изделий. Гендиректор компании Shanxi Aorui Biomaterials признался, что было похищено более 4 тысяч человеческих тел из крематориев в провинциях Юньнань, Гуйчжоу и Сычуань, а также в городе Чунцине. Отмечается, что сотрудники крематориев расчленяли тела, а затем перевозили их в компанию для дальнейшей обработки. Полиция также расследует информацию о том, что центр по изучению печени при больнице университета Циндао в провинции Шаньдун незаконно продавал трупы соответствующей компании. Всего, как пишет газета, в ходе расследования дела были задержаны 75 подозреваемых.

https://ria.ru/20240129/ispaniya-1924130325.html

https://ria.ru/20240506/muzhchina-1944246476.html

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в мире, сычуань, шаньдун, китай