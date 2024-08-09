https://ria.ru/20240809/kitaj-1965171727.html
Китай поддержал проведение ВЭФ в России
Китай поддержал проведение ВЭФ в России - РИА Новости, 09.08.2024
Китай поддержал проведение ВЭФ в России
Китай поддерживает проведение Россией 9-го Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), надеется, что он поспособствует углублению регионального сотрудничества, РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T13:33
2024-08-09T13:33
2024-08-09T13:33
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экономика
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ПЕКИН, 9 авг - РИА Новости. Китай поддерживает проведение Россией 9-го Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), надеется, что он поспособствует углублению регионального сотрудничества, заявил РИА Новости в МИД КНР. ВЭФ-2024 состоится 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Как отметили в министерстве, Восточный экономический форум является "важной площадкой для стран Азиатско-Тихоокеанского региона для достижения консенсуса по сотрудничеству и планирования совместного развития". "Китай поддерживает успешное проведение Россией 9-го Восточного экономического форума и надеется, что этот форум придаст импульс углублению регионального сотрудничества", - заявили в офисе официального представителя МИД КНР.При этом в ведомстве не ответили на вопрос, планирует ли руководство КНР принять участие в форуме в этом году.
https://ria.ru/20240729/vef-1962615383.html
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китай, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, экономика, политика
Китай, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Экономика, Политика
Китай поддержал проведение ВЭФ в России
МИД КНР: Китай поддерживает проведение Россией ВЭФ-2024