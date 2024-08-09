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Китай обратился в ВТО из-за пошлин ЕС на электромобили - РИА Новости, 09.08.2024
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13:30 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/kitaj-1965169927.html
Китай обратился в ВТО из-за пошлин ЕС на электромобили
Китай обратился в ВТО из-за пошлин ЕС на электромобили - РИА Новости, 09.08.2024
Китай обратился в ВТО из-за пошлин ЕС на электромобили
Китай обратился к механизму урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с временными компенсационными мерами Евросоюза в отношении... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T13:30
2024-08-09T13:30
экономика
китай
брюссель
пекин
всемирная торговая организация (вто)
евросоюз
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ПЕКИН, 9 авг - РИА Новости. Китай обратился к механизму урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с временными компенсационными мерами Евросоюза в отношении электромобилей, сообщило минкоммерции КНР. Ранее Еврокомиссия сообщила, что вводит с 4 июля временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Предварительные пошлины означают предоставление на данном этапе поставщиками банковских гарантий, а не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти осенью. До этого времени, как заявили в Брюсселе, все еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему. "В целях защиты прав и интересов развития индустрии электромобилей и глобального сотрудничества в области экологической трансформации 9 августа Китай прибегнул к механизму урегулирования споров ВТО в связи с временными компенсационными мерами Евросоюза в отношении электромобилей", - говорится в заявлении на сайте ведомства. В заявлении также отмечается, что предварительному решению ЕС недостает фактов и законной базы, оно серьезно нарушает правила ВТО, наносит ущерб глобальному сотрудничеству в области изменения климата. "Призываем Евросоюз немедленно исправить свои ошибочные действия, совместно поддерживать торгово-экономическое сотрудничество Китая и ЕС и стабильность производственных цепочек и цепочек поставок электромобилей", - отметили в ведомстве. Европейская комиссия ранее провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки.
https://ria.ru/20240612/poshliny-1952380833.html
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экономика, китай, брюссель, пекин, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, еврокомиссия, в мире
Экономика, Китай, Брюссель, Пекин, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Китай обратился в ВТО из-за пошлин ЕС на электромобили

Китай обратился в ВТО из-за санкций Евросоюза против электромобилей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЭлектромобиль
Электромобиль - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Электромобиль. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 авг - РИА Новости. Китай обратился к механизму урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с временными компенсационными мерами Евросоюза в отношении электромобилей, сообщило минкоммерции КНР.
Ранее Еврокомиссия сообщила, что вводит с 4 июля временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Предварительные пошлины означают предоставление на данном этапе поставщиками банковских гарантий, а не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти осенью. До этого времени, как заявили в Брюсселе, все еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему.
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"В целях защиты прав и интересов развития индустрии электромобилей и глобального сотрудничества в области экологической трансформации 9 августа Китай прибегнул к механизму урегулирования споров ВТО в связи с временными компенсационными мерами Евросоюза в отношении электромобилей", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
В заявлении также отмечается, что предварительному решению ЕС недостает фактов и законной базы, оно серьезно нарушает правила ВТО, наносит ущерб глобальному сотрудничеству в области изменения климата.
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Европейская комиссия ранее провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки.
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