https://ria.ru/20240809/kitaj-1965169927.html

Китай обратился в ВТО из-за пошлин ЕС на электромобили

Китай обратился в ВТО из-за пошлин ЕС на электромобили - РИА Новости, 09.08.2024

Китай обратился в ВТО из-за пошлин ЕС на электромобили

Китай обратился к механизму урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с временными компенсационными мерами Евросоюза в отношении... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T13:30

2024-08-09T13:30

2024-08-09T13:30

экономика

китай

брюссель

пекин

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

еврокомиссия

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ПЕКИН, 9 авг - РИА Новости. Китай обратился к механизму урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с временными компенсационными мерами Евросоюза в отношении электромобилей, сообщило минкоммерции КНР. Ранее Еврокомиссия сообщила, что вводит с 4 июля временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Предварительные пошлины означают предоставление на данном этапе поставщиками банковских гарантий, а не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти осенью. До этого времени, как заявили в Брюсселе, все еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему. "В целях защиты прав и интересов развития индустрии электромобилей и глобального сотрудничества в области экологической трансформации 9 августа Китай прибегнул к механизму урегулирования споров ВТО в связи с временными компенсационными мерами Евросоюза в отношении электромобилей", - говорится в заявлении на сайте ведомства. В заявлении также отмечается, что предварительному решению ЕС недостает фактов и законной базы, оно серьезно нарушает правила ВТО, наносит ущерб глобальному сотрудничеству в области изменения климата. "Призываем Евросоюз немедленно исправить свои ошибочные действия, совместно поддерживать торгово-экономическое сотрудничество Китая и ЕС и стабильность производственных цепочек и цепочек поставок электромобилей", - отметили в ведомстве. Европейская комиссия ранее провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой" господдержки.

https://ria.ru/20240612/poshliny-1952380833.html

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https://ria.ru/20240705/pekin-1957594523.html

китай

брюссель

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экономика, китай, брюссель, пекин, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, еврокомиссия, в мире