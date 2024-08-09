https://ria.ru/20240809/kirov-1965251967.html
В Кирове вступились за кондуктора, высадившую ребенка из автобуса
В Кирове вступились за кондуктора, высадившую ребенка из автобуса - РИА Новости, 09.08.2024
В Кирове вступились за кондуктора, высадившую ребенка из автобуса
Кировское автопредприятие вступилось за кондуктора, которая высадила ребенка из автобуса за неоплаченный проезд, сообщается на странице АТП в соцсети... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T17:19
2024-08-09T17:19
2024-08-09T19:48
происшествия
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг — РИА Новости. Кировское автопредприятие вступилось за кондуктора, которая высадила ребенка из автобуса за неоплаченный проезд, сообщается на странице АТП в соцсети "ВКонтакте". "Проводится служебная проверка. <...> Выяснилось, что этот несовершеннолетний пассажир в компании друзей регулярно пользуется автобусами 21-го маршрута. Компания постоянно ссылается на нехватку средств для оплаты проезда, а в последнее время ведет себя вызывающе и оскорбляет кондукторов", — говорится в публикации.В автопредприятии отметили, что 57-летняя женщина работает уже более десяти лет и "зарекомендовала себя как ответственный и воспитанный сотрудник".В комментарии к публикации одна из пользователей написала, что неоднократно видела группы детей и подростков, которые грубят кондукторам и отказываются платить за проезд.Снятое на смартфон видео, как женщина высаживает из автобуса мальчика лет восьми-десяти, разошлось в соцсетях.Глава администрации Кирова Вячеслав Симаков написал в Telegram-канале, что поручил департаменту городского хозяйства провести проверку и проинформировать о результатах."Если этот вопиющий случай подтвердится, то, безусловно, будем принимать самые жесткие меры", — подчеркнул он.Прокуратура Кировской области сообщила, что проверяет информацию, а "при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования".
https://ria.ru/20240527/shkolnitsa-1948540276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировская область, киров
Происшествия, Кировская область, Киров
В Кирове вступились за кондуктора, высадившую ребенка из автобуса
В Кирове автопредприятие вступилось за высадившую ребенка из автобуса кондуктора
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг — РИА Новости.
Кировское автопредприятие вступилось за кондуктора, которая высадила ребенка из автобуса за неоплаченный проезд, сообщается на странице АТП в соцсети "ВКонтакте
".
"Проводится служебная проверка. <...> Выяснилось, что этот несовершеннолетний пассажир в компании друзей регулярно пользуется автобусами 21-го маршрута. Компания постоянно ссылается на нехватку средств для оплаты проезда, а в последнее время ведет себя вызывающе и оскорбляет кондукторов", — говорится в публикации.
В автопредприятии отметили, что 57-летняя женщина работает уже более десяти лет и "зарекомендовала себя как ответственный и воспитанный сотрудник".
В комментарии к публикации одна из пользователей написала, что неоднократно видела группы детей и подростков, которые грубят кондукторам и отказываются платить за проезд.
Снятое на смартфон видео, как женщина высаживает из автобуса мальчика лет восьми-десяти, разошлось в соцсетях.
Глава администрации Кирова Вячеслав Симаков написал в Telegram-канале, что поручил департаменту городского хозяйства провести проверку и проинформировать о результатах.
"Если этот вопиющий случай подтвердится, то, безусловно, будем принимать самые жесткие меры", — подчеркнул он.
Прокуратура Кировской области
сообщила, что проверяет информацию, а "при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования".