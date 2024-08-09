https://ria.ru/20240809/kirov-1965120846.html

Строительство тоннеля под Транссибом начнется в Кирове в год 650-летия

Строительство тоннеля под Транссибом начнется в Кирове в год 650-летия - РИА Новости, 09.08.2024

Строительство тоннеля под Транссибом начнется в Кирове в год 650-летия

Строительство стратегически важного для Кировской области объекта – тоннеля под Транссибирской магистралью – начнется в год 650-летия города Кирова, сообщает... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T10:41

2024-08-09T10:41

2024-08-09T10:41

кировская область

киров

александр соколов

транссибирская магистраль

строительство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965121358_0:37:700:431_1920x0_80_0_0_29e0f9e962de46e06e075b1f535aa7c5.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Строительство стратегически важного для Кировской области объекта – тоннеля под Транссибирской магистралью – начнется в год 650-летия города Кирова, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что проектно-сметная документация на объект прошла государственную экспертизу. Получено положительное заключение. "О необходимости строительства объекта докладывал президенту России Владимиру Путину, мы получили федеральную поддержку. Знаю, как этот транспортный переход нужен и важен не только для жителей Кирова, но и районов области. Сейчас железнодорожный переезд в Нововятском районе — сплошное препятствие для всех водителей, которые едут в юго-восточном направлении. В год 650-летия Кирова планируем приступить к долгожданным работам", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Глава региона добавил, что это самый сложный инженерный проект в Кировской области на данный момент, поэтому при разработке документации учитывались все детали. В конце августа – начале сентября планируется объявить конкурс по выбору подрядчика на строительство объекта. Завершение строительства планируется к 2028 году. "Тоннель свяжет между собой районы города Кирова, обеспечит беспрепятственный выезд из областного центра в юго-восточном направлении, в частности, к Татарстану. Кроме того, с вводом тоннеля будут существенно сокращены экономические издержки за счет исключения временного простоя транспорта на железнодорожном переезде, повысится и уровень безопасности, поскольку пересечение железнодорожных путей транспортом и пешеходами будет исключено", - подчеркивается в сообщении. Общая протяженность тоннеля с подъездными четырехполосными путями составит 740 метров, тоннельная часть – 36 метров.

https://ria.ru/20240730/marshrut-1962935077.html

https://ria.ru/20240630/molodezh-1956446596.html

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

киров, александр соколов, транссибирская магистраль, строительство