https://ria.ru/20240809/kirov-1965120846.html
Строительство тоннеля под Транссибом начнется в Кирове в год 650-летия
Строительство тоннеля под Транссибом начнется в Кирове в год 650-летия - РИА Новости, 09.08.2024
Строительство тоннеля под Транссибом начнется в Кирове в год 650-летия
Строительство стратегически важного для Кировской области объекта – тоннеля под Транссибирской магистралью – начнется в год 650-летия города Кирова, сообщает... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T10:41
2024-08-09T10:41
2024-08-09T10:41
кировская область
киров
александр соколов
транссибирская магистраль
строительство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965121358_0:37:700:431_1920x0_80_0_0_29e0f9e962de46e06e075b1f535aa7c5.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Строительство стратегически важного для Кировской области объекта – тоннеля под Транссибирской магистралью – начнется в год 650-летия города Кирова, сообщает пресс-служба правительства региона. Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что проектно-сметная документация на объект прошла государственную экспертизу. Получено положительное заключение. "О необходимости строительства объекта докладывал президенту России Владимиру Путину, мы получили федеральную поддержку. Знаю, как этот транспортный переход нужен и важен не только для жителей Кирова, но и районов области. Сейчас железнодорожный переезд в Нововятском районе — сплошное препятствие для всех водителей, которые едут в юго-восточном направлении. В год 650-летия Кирова планируем приступить к долгожданным работам", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Глава региона добавил, что это самый сложный инженерный проект в Кировской области на данный момент, поэтому при разработке документации учитывались все детали. В конце августа – начале сентября планируется объявить конкурс по выбору подрядчика на строительство объекта. Завершение строительства планируется к 2028 году. "Тоннель свяжет между собой районы города Кирова, обеспечит беспрепятственный выезд из областного центра в юго-восточном направлении, в частности, к Татарстану. Кроме того, с вводом тоннеля будут существенно сокращены экономические издержки за счет исключения временного простоя транспорта на железнодорожном переезде, повысится и уровень безопасности, поскольку пересечение железнодорожных путей транспортом и пешеходами будет исключено", - подчеркивается в сообщении. Общая протяженность тоннеля с подъездными четырехполосными путями составит 740 метров, тоннельная часть – 36 метров.
https://ria.ru/20240730/marshrut-1962935077.html
https://ria.ru/20240630/molodezh-1956446596.html
киров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965121358_39:0:662:467_1920x0_80_0_0_57dd6bfe74fd44bcbd3b33f176ad1856.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киров, александр соколов, транссибирская магистраль, строительство
Кировская область, Киров, Александр Соколов, Транссибирская магистраль, Строительство
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Строительство стратегически важного для Кировской области объекта – тоннеля под Транссибирской магистралью – начнется в год 650-летия города Кирова, сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Кировской области Александр Соколов
сообщил, что проектно-сметная документация на объект прошла государственную экспертизу. Получено положительное заключение.
"О необходимости строительства объекта докладывал президенту России Владимиру Путину, мы получили федеральную поддержку. Знаю, как этот транспортный переход нужен и важен не только для жителей Кирова, но и районов области. Сейчас железнодорожный переезд в Нововятском районе — сплошное препятствие для всех водителей, которые едут в юго-восточном направлении. В год 650-летия Кирова планируем приступить к долгожданным работам", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
Глава региона добавил, что это самый сложный инженерный проект в Кировской области на данный момент, поэтому при разработке документации учитывались все детали. В конце августа – начале сентября планируется объявить конкурс по выбору подрядчика на строительство объекта. Завершение строительства планируется к 2028 году.
"Тоннель свяжет между собой районы города Кирова, обеспечит беспрепятственный выезд из областного центра в юго-восточном направлении, в частности, к Татарстану. Кроме того, с вводом тоннеля будут существенно сокращены экономические издержки за счет исключения временного простоя транспорта на железнодорожном переезде, повысится и уровень безопасности, поскольку пересечение железнодорожных путей транспортом и пешеходами будет исключено", - подчеркивается в сообщении.
Общая протяженность тоннеля с подъездными четырехполосными путями составит 740 метров, тоннельная часть – 36 метров.