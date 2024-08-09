https://ria.ru/20240809/kipr-1965313141.html

Правительство Кипра отрицает вовлечение в конфликт на Ближнем Востоке

Правительство Кипра отрицает вовлечение в конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.08.2024

Правительство Кипра отрицает вовлечение в конфликт на Ближнем Востоке

Кипр не участвует в военных операциях или каком-либо конфликте на Ближнем Востоке, а лишь оказывает гуманитарную помощь, заявил официальный представитель... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T23:36

2024-08-09T23:36

2024-08-09T23:36

в мире

кипр

ближний восток

ларнака (район)

никос христодулидис

хасан насрулла

хезболла

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АФИНЫ, 9 авг - РИА Новости. Кипр не участвует в военных операциях или каком-либо конфликте на Ближнем Востоке, а лишь оказывает гуманитарную помощь, заявил официальный представитель кипрского правительства Константинос Летимпиотис в пятницу в ответ на обвинения со стороны оппозиции в концентрации иностранных вооруженных сил на острове. Крупнейшая оппозиционная Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ) ранее потребовала от правительства Никоса Христодулидиса ответить, действительно ли всё более широкое использование Соединенными Штатами не только баз, но и инфраструктуры страны в столь критический момент превращает Кипр в мост мира, как провозглашает правительство, или это делает его "частью проблемы". АКЭЛ заявила, что правительство Христодулидиса должно поставить интересы Кипра "выше интересов и приказов любых третьих стран". Партия отметила, что взрывоопасная военная атмосфера в регионе создает смертельные риски для безопасности всех государств и народов Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока, а продолжающаяся концентрация американских вооруженных сил на острове, как на британских базах, так и за их пределами, усиливает эти риски и опасения. АКЭЛ заявила, что Кипр не должен быть базой для иностранных армий. Официальный представитель правительства Кипра Летимпиотис назвал "печально безответственной" позицию АКЭЛ, которая, по его мнению, "не отстает от фейковых новостей". "Когда гуманитарная роль нашей страны признана и приветствуется всем международным сообществом, стоит задуматься, какова цель выбора стать носителями ложных новостей… Мы ожидаем, что АКЭЛ не будет легко принимать ошибочные взгляды, направленные на причинение вреда нашей стране", - говорится в заявлении пресс-секретаря кабмина. Летимпиотис заверил, что Кипр остается "частью решения, а не частью проблемы, и это признается международным сообществом". Позднее он написал в соцсети Х о "гибридных действиях по дезинформации". "Нельзя допустить, чтобы гибридные действия по дезинформации и распространению фальшивых новостей имели вводящий в заблуждение эффект. Кипр не участвует в военных операциях или каких-либо конфликтах. Гуманитарная помощь и содействие эвакуации - это то, чем мы занимаемся. Те, кто выступает против таких действий, выступает против международного гуманитарного права", - заявил он. Под постом пресс-секретаря правительства член ЦК АКЭЛ Харис Караманос привел данные о прибытии иностранных военных на Кипр. По его словам, в последнее время большое количество военной техники прибывает в порт Лимассола и перебрасывается на базы Акротири. Присутствие американских солдат усилилось, им не хватает кроватей, они размещаются в палатках внутри баз. По состоянию на 4 августа 150 американских морских пехотинцев оставались в учебном центре в Пафосе, где проводили учения с дронами. Пятого августа в аэропорту Ларнаки два американских транспорта разгрузили ракетные установки, через час погрузили их обратно и уехали. Восьмого августа рано утром на аэропорт базы Акротири прибыли "полные американские грузовые самолеты". В тот же день американский авианосец дозаправлялтся в порту Ларнаки, следует из сообщений Караманоса. Политик также опубликовал первую полосу ливанской газеты "Аль-Ахбар" с заголовком: "Кипр вступает в войну на стороне врага. Америка мобилизует военные и технологические средства и превращает остров в плацдарм силы сдерживания, а аэропорты Ларнаки и Пафоса - в службу израильских властей". Накануне сайт военно-морских сил США сообщил, что 8 августа десантный корабль USS Wasp, на борту которого находится 24-е экспедиционное подразделение морской пехоты, способное к проведению специальных операций (Special Operations Capable, SOC), прибыл в порт Лимассол на Кипре. ВМС США отмечают, что Кипр является "частым пунктом назначения для кораблей ВМС США, действующих в Средиземноморье". Помимо этого, по сообщениям западных СМИ, на Кипре создана крупная база израильской разведслужбы МОССАД. Лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла 19 июня в телеобращении впервые выступил с угрозами в адрес Кипра, подчеркнув, что "Хезболлах" может счесть его вовлеченным в войну, если он продолжит позволять Израилю использовать свои аэропорты и базы в военных целях. Президент островного государства Никос Христодулидис в связи с угрозами нанести удары сказал, что Кипр никоим образом не вовлечен в военные конфликты и является не частью проблемы Ближнего Востока, а частью ее решения.

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https://ria.ru/20240809/ssha-1965079768.html

https://ria.ru/20240807/iran-1964727424.html

https://ria.ru/20240809/konflikt-1915630213.html

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в мире, кипр, ближний восток, ларнака (район), никос христодулидис, хасан насрулла, хезболла, моссад