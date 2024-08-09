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В хостеле на юго-западе Москвы прошли обыски - РИА Новости, 09.08.2024
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08:55 09.08.2024 (обновлено: 11:12 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/khostel-1965105344.html
В хостеле на юго-западе Москвы прошли обыски
В хостеле на юго-западе Москвы прошли обыски - РИА Новости, 09.08.2024
В хостеле на юго-западе Москвы прошли обыски
Правоохранители провели обыски в хостеле на юго-западе Москвы, около 400 иностранцев проверяют на соблюдение миграционного законодательства, сообщил столичный... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T08:55
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москва
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Правоохранители провели обыски в хостеле на юго-западе Москвы, около 400 иностранцев проверяют на соблюдение миграционного законодательства, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале."В рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества (статья 282.2 УК России) &lt;...&gt; получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле ООО "Три звезды", расположенном по улице Новаторов в городе Москве", — рассказали в ведомстве.Сегодня столичные следователи совместно с оперативными службами при силовой поддержке Росгвардии проводят обыск в этом хостеле."На объекте установлен 441 человек, из них 391 иностранный гражданин. Данные лица доставляются в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона", — уточнили в СК.Кроме того, следователи изъяли финансово-хозяйственную документацию. Руководство и администрацию хостела доставили в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.
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Обыски в хостеле на юго-западе Москвы
Обыски прошли в хостеле на юго-западе Москвы в рамках расследования дела об организации экстремистского сообщества, сообщил столичный СК. В хостеле обнаружили почти четыре сотни иностранцев, законность их пребывания в России проверяют.
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москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В хостеле на юго-западе Москвы прошли обыски

В хостеле на юго-западе Москвы прошли обыски, проверяют около 400 иностранцев

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Правоохранители провели обыски в хостеле на юго-западе Москвы, около 400 иностранцев проверяют на соблюдение миграционного законодательства, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале.
«
"В рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества (статья 282.2 УК России) <...> получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле ООО "Три звезды", расположенном по улице Новаторов в городе Москве", — рассказали в ведомстве.
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Сегодня столичные следователи совместно с оперативными службами при силовой поддержке Росгвардии проводят обыск в этом хостеле.
"На объекте установлен 441 человек, из них 391 иностранный гражданин. Данные лица доставляются в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона", — уточнили в СК.
Кроме того, следователи изъяли финансово-хозяйственную документацию. Руководство и администрацию хостела доставили в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.
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