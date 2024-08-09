https://ria.ru/20240809/khostel-1965105344.html

В хостеле на юго-западе Москвы прошли обыски

В хостеле на юго-западе Москвы прошли обыски - РИА Новости, 09.08.2024

В хостеле на юго-западе Москвы прошли обыски

Правоохранители провели обыски в хостеле на юго-западе Москвы, около 400 иностранцев проверяют на соблюдение миграционного законодательства, сообщил столичный... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T08:55

2024-08-09T08:55

2024-08-09T11:12

москва

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Правоохранители провели обыски в хостеле на юго-западе Москвы, около 400 иностранцев проверяют на соблюдение миграционного законодательства, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале."В рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества (статья 282.2 УК России) <...> получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле ООО "Три звезды", расположенном по улице Новаторов в городе Москве", — рассказали в ведомстве.Сегодня столичные следователи совместно с оперативными службами при силовой поддержке Росгвардии проводят обыск в этом хостеле."На объекте установлен 441 человек, из них 391 иностранный гражданин. Данные лица доставляются в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона", — уточнили в СК.Кроме того, следователи изъяли финансово-хозяйственную документацию. Руководство и администрацию хостела доставили в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

https://ria.ru/20240809/migranty-1965102953.html

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москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обыски в хостеле на юго-западе Москвы Обыски прошли в хостеле на юго-западе Москвы в рамках расследования дела об организации экстремистского сообщества, сообщил столичный СК. В хостеле обнаружили почти четыре сотни иностранцев, законность их пребывания в России проверяют. 2024-08-09T08:55 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия