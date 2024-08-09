Рейтинг@Mail.ru
Иран заявил, что ответит Израилю не в ущерб прекращению огня в Газе - РИА Новости, 10.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 09.08.2024 (обновлено: 00:00 10.08.2024)
https://ria.ru/20240809/khaniya-1965314685.html
Иран заявил, что ответит Израилю не в ущерб прекращению огня в Газе
Иран заявил, что ответит Израилю не в ущерб прекращению огня в Газе - РИА Новости, 10.08.2024
Иран заявил, что ответит Израилю не в ущерб прекращению огня в Газе
Иран рассчитывает ответить Израилю за убийство экс-главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании своевременно и не в ущерб переговорам по освобождению заложников,... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-09T23:54
2024-08-10T00:00
в мире
иран
оон
израиль
исмаил хания
хамас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963094164_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_842330ad75898c614872828507fdc38d.jpg
ООН, 9 авг – РИА Новости. Иран рассчитывает ответить Израилю за убийство экс-главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании своевременно и не в ущерб переговорам по освобождению заложников, удерживаемых в Газе, сообщили в миссии Ирана при ООН."Наш приоритет – установление прочного режима прекращения огня в Газе; любое соглашение, принятое ХАМАС, будет признано и нами. Израильский режим нарушил нашу национальную безопасность и суверенитет своим недавним террористическим актом. У нас есть законное право на самооборону - вопрос, который совершенно не связан с прекращением огня в Газе. Однако мы надеемся, что наш ответ будет своевременным и осуществлен таким образом, чтобы не нанести ущерба потенциальному прекращению огня", – говорится в сообщении иранского постпредства.
https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963094164_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_823ce839b45b2e332b6999a1fd744a4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, оон, израиль, исмаил хания, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Иран, ООН, Израиль, Исмаил Хания, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Иран заявил, что ответит Израилю не в ущерб прекращению огня в Газе

Миссия: Иран ответит Израилю своевременно и не в ущерб прекращению огня в Газе

© AP Photo / Dalati NohraЛидер ХАМАС Исмаил Хания
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Dalati Nohra
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 9 авг – РИА Новости. Иран рассчитывает ответить Израилю за убийство экс-главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании своевременно и не в ущерб переговорам по освобождению заложников, удерживаемых в Газе, сообщили в миссии Ирана при ООН.
«
"Наш приоритет – установление прочного режима прекращения огня в Газе; любое соглашение, принятое ХАМАС, будет признано и нами. Израильский режим нарушил нашу национальную безопасность и суверенитет своим недавним террористическим актом. У нас есть законное право на самооборону - вопрос, который совершенно не связан с прекращением огня в Газе. Однако мы надеемся, что наш ответ будет своевременным и осуществлен таким образом, чтобы не нанести ущерба потенциальному прекращению огня", – говорится в сообщении иранского постпредства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Ближний Восток на всех парах несется к большой войне
6 августа, 08:00
 
В миреИранООНИзраильИсмаил ХанияХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала