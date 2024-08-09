https://ria.ru/20240809/khaniya-1965314685.html
Иран заявил, что ответит Израилю не в ущерб прекращению огня в Газе
Иран заявил, что ответит Израилю не в ущерб прекращению огня в Газе - РИА Новости, 10.08.2024
Иран заявил, что ответит Израилю не в ущерб прекращению огня в Газе
Иран рассчитывает ответить Израилю за убийство экс-главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании своевременно и не в ущерб переговорам по освобождению заложников,... РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-09T23:54
2024-08-09T23:54
2024-08-10T00:00
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иран
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хамас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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ООН, 9 авг – РИА Новости. Иран рассчитывает ответить Израилю за убийство экс-главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании своевременно и не в ущерб переговорам по освобождению заложников, удерживаемых в Газе, сообщили в миссии Ирана при ООН."Наш приоритет – установление прочного режима прекращения огня в Газе; любое соглашение, принятое ХАМАС, будет признано и нами. Израильский режим нарушил нашу национальную безопасность и суверенитет своим недавним террористическим актом. У нас есть законное право на самооборону - вопрос, который совершенно не связан с прекращением огня в Газе. Однако мы надеемся, что наш ответ будет своевременным и осуществлен таким образом, чтобы не нанести ущерба потенциальному прекращению огня", – говорится в сообщении иранского постпредства.
https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, оон, израиль, исмаил хания, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Иран, ООН, Израиль, Исмаил Хания, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Иран заявил, что ответит Израилю не в ущерб прекращению огня в Газе
Миссия: Иран ответит Израилю своевременно и не в ущерб прекращению огня в Газе