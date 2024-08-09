https://ria.ru/20240809/khaniya-1965314685.html

Иран заявил, что ответит Израилю не в ущерб прекращению огня в Газе

Иран заявил, что ответит Израилю не в ущерб прекращению огня в Газе - РИА Новости, 10.08.2024

Иран заявил, что ответит Израилю не в ущерб прекращению огня в Газе

Иран рассчитывает ответить Израилю за убийство экс-главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании своевременно и не в ущерб переговорам по освобождению заложников,... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-09T23:54

2024-08-09T23:54

2024-08-10T00:00

в мире

иран

оон

израиль

исмаил хания

хамас

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963094164_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_842330ad75898c614872828507fdc38d.jpg

ООН, 9 авг – РИА Новости. Иран рассчитывает ответить Израилю за убийство экс-главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании своевременно и не в ущерб переговорам по освобождению заложников, удерживаемых в Газе, сообщили в миссии Ирана при ООН."Наш приоритет – установление прочного режима прекращения огня в Газе; любое соглашение, принятое ХАМАС, будет признано и нами. Израильский режим нарушил нашу национальную безопасность и суверенитет своим недавним террористическим актом. У нас есть законное право на самооборону - вопрос, который совершенно не связан с прекращением огня в Газе. Однако мы надеемся, что наш ответ будет своевременным и осуществлен таким образом, чтобы не нанести ущерба потенциальному прекращению огня", – говорится в сообщении иранского постпредства.

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, оон, израиль, исмаил хания, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране