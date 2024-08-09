https://ria.ru/20240809/khamas-1965237493.html
ХАМАС сделало заявление о переговорах с Израилем
ХАМАС сделало заявление о переговорах с Израилем - РИА Новости, 09.08.2024
ХАМАС сделало заявление о переговорах с Израилем
Руководство движения ХАМАС еще не приняло решения об участии в переговорах о прекращении огня в Секторе Газа, которые были инициированы Египтом, Катаром и США,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:31
2024-08-09T16:31
2024-08-09T16:51
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БЕЙРУТ, 9 авг - РИА Новости. Руководство движения ХАМАС еще не приняло решения об участии в переговорах о прекращении огня в Секторе Газа, которые были инициированы Египтом, Катаром и США, заявил в пятницу РИА Новости глава пресс-службы ХАМАС в Ливане Валид Кейляни.Ранее Египет, Катар и США призвали Израиль и палестинское движение ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки."На данный момент еще не была объявлена официальная позиция со стороны движения ХАМАС по участию в предстоящих переговорах. И не было никакого официального комментария по совместному заявлению трех стран, которое было обнародовано вчера", - сказал Кейляни.По его словам, официальная позиция по участию в переговорах и оценка заявления трех стран-инициаторов будут обнародованы сегодня или завтра."Движение по-прежнему придерживается своих основных требований, которые были озвучены около месяца назад посредникам. До сих не было никакого ответа с израильской стороны", - сказал Кейляни.Спикер движения отметил, что Израиль предпринял негативно влияющий на переговоры шаг, убив того, с кем эти переговоры велись, - главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию.
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в мире, израиль, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, хамас, ливан
В мире, Израиль, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, ХАМАС, Ливан
ХАМАС сделало заявление о переговорах с Израилем
Спикер ХАМАС: движение еще не приняло решение по переговорам
БЕЙРУТ, 9 авг - РИА Новости. Руководство движения ХАМАС еще не приняло решения об участии в переговорах о прекращении огня в Секторе Газа, которые были инициированы Египтом, Катаром и США, заявил в пятницу РИА Новости глава пресс-службы ХАМАС в Ливане Валид Кейляни.
Ранее Египет, Катар и США призвали Израиль и палестинское движение ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки.
«
"На данный момент еще не была объявлена официальная позиция со стороны движения ХАМАС по участию в предстоящих переговорах. И не было никакого официального комментария по совместному заявлению трех стран, которое было обнародовано вчера", - сказал Кейляни.
По его словам, официальная позиция по участию в переговорах и оценка заявления трех стран-инициаторов будут обнародованы сегодня или завтра.
"Движение по-прежнему придерживается своих основных требований, которые были озвучены около месяца назад посредникам. До сих не было никакого ответа с израильской стороны", - сказал Кейляни.
Спикер движения отметил, что Израиль предпринял негативно влияющий на переговоры шаг, убив того, с кем эти переговоры велись, - главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию.