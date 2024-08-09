Рейтинг@Mail.ru
Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в ближайшее время - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/kadyrov-1965224168.html
Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в ближайшее время
Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в ближайшее время - РИА Новости, 09.08.2024
Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в ближайшее время
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в течение двух-трех дней, передает информационное агентство "Чечня Сегодня". РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:46
2024-08-09T15:46
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867602_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_37e9bde0a4917ccc7ebdec5e047aad71.jpg
ГРОЗНЫЙ, 9 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в течение двух-трех дней, передает информационное агентство "Чечня Сегодня". "Подождите два-три дня, будут хорошие результаты (в Курской области - ред.)", - цитирует агентство Кадырова. Накануне командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что находится в Курской области, как и один из отрядов этого подразделения. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240809/udar-1965222535.html
https://ria.ru/20240809/minoborony-1965165565.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867602_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_873d7dd8627300a9c8c3519a2dc4b038.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в ближайшее время

Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в течение двух-трех дней

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 9 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в течение двух-трех дней, передает информационное агентство "Чечня Сегодня".
"Подождите два-три дня, будут хорошие результаты (в Курской области - ред.)", - цитирует агентство Кадырова.
Удар бомбой ФАБ-3000 по скоплению живой силы в районе Сумской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Су-34 нанес удар по скоплению украинских военных в Сумской области
Вчера, 15:41
Накануне командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что находится в Курской области, как и один из отрядов этого подразделения.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Кадры выдвижения подразделений для наращивания сил в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
ВС России наращивают силы в Суджанском районе Курской области
Вчера, 13:19
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала