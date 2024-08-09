https://ria.ru/20240809/kadyrov-1965224168.html

Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в ближайшее время

Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в ближайшее время - РИА Новости, 09.08.2024

Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в ближайшее время

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в течение двух-трех дней, передает информационное агентство "Чечня Сегодня". РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T15:46

2024-08-09T15:46

2024-08-09T15:46

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

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ГРОЗНЫЙ, 9 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал хорошие результаты в Курской области в течение двух-трех дней, передает информационное агентство "Чечня Сегодня". "Подождите два-три дня, будут хорошие результаты (в Курской области - ред.)", - цитирует агентство Кадырова. Накануне командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что находится в Курской области, как и один из отрядов этого подразделения. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240809/udar-1965222535.html

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безопасность, курская область, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины