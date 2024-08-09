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ООН призвала Израиль начать расследование в отношении Смотрича - РИА Новости, 09.08.2024
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17:15 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/izrail-1965251278.html
ООН призвала Израиль начать расследование в отношении Смотрича
ООН призвала Израиль начать расследование в отношении Смотрича - РИА Новости, 09.08.2024
ООН призвала Израиль начать расследование в отношении Смотрича
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает Израиль начать расследование в отношении главы минфина Бецалеля Смотрича за его... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T17:15
2024-08-09T17:15
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ЖЕНЕВА, 9 авг - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает Израиль начать расследование в отношении главы минфина Бецалеля Смотрича за его высказывания о допустимости смерти двух миллионов палестинцев в секторе Газе, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель УВКПЧ Жереми Лоуренс. "Это прямое и публичное заявление чревато подстрекательством к совершению других тяжких преступлений. Такие заявления, особенно со стороны государственных должностных лиц, должны быть немедленно прекращены, они должны быть расследованы и, если будет установлено, что они представляют собой преступление, должны преследоваться по закону и наказываться", - сказал он. Лоуренс добавил, что голод среди гражданского населения как метод ведения войны является военным преступлением. "Верховный комиссар (Фолькер Тюрк - ред.) потрясён словами министра Смотрича, согласно которым позволить двум миллионам палестинцев в Газе умереть от голода может быть оправданным и моральным с точки зрения освобождения заложников. Он самым решительным образом осуждает эти слова, которые также разжигают ненависть к невинным гражданским лицам", - отметил представитель УВКПЧ. В понедельник Смотрич сказал, что в контексте борьбы за освобождение заложников-израильтян считает оправданным и моральным блокирование поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, даже если это приведет к гибели от голода двух миллионов палестинцев, и посетовал на то, что международное сообщество этого не допустит.
https://ria.ru/20240807/turtsija-1964773779.html
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в мире, израиль, женева (город), оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Женева (город), ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ООН призвала Израиль начать расследование в отношении Смотрича

ООН призвала Израиль начать расследование против главы Минфина из-за слов о Газе

© AP Photo / Maya AlleruzzoМинистр финансов Израиля Бецалель Смотрич
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 9 авг - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает Израиль начать расследование в отношении главы минфина Бецалеля Смотрича за его высказывания о допустимости смерти двух миллионов палестинцев в секторе Газе, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель УВКПЧ Жереми Лоуренс.
"Это прямое и публичное заявление чревато подстрекательством к совершению других тяжких преступлений. Такие заявления, особенно со стороны государственных должностных лиц, должны быть немедленно прекращены, они должны быть расследованы и, если будет установлено, что они представляют собой преступление, должны преследоваться по закону и наказываться", - сказал он.
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Лоуренс добавил, что голод среди гражданского населения как метод ведения войны является военным преступлением.
"Верховный комиссар (Фолькер Тюрк - ред.) потрясён словами министра Смотрича, согласно которым позволить двум миллионам палестинцев в Газе умереть от голода может быть оправданным и моральным с точки зрения освобождения заложников. Он самым решительным образом осуждает эти слова, которые также разжигают ненависть к невинным гражданским лицам", - отметил представитель УВКПЧ.
В понедельник Смотрич сказал, что в контексте борьбы за освобождение заложников-израильтян считает оправданным и моральным блокирование поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, даже если это приведет к гибели от голода двух миллионов палестинцев, и посетовал на то, что международное сообщество этого не допустит.
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