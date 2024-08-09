https://ria.ru/20240809/izrail-1965198965.html

Ответные удары по Израилю не затронут гражданских, заявил ливанский генерал

Ответные удары по Израилю не затронут гражданских, заявил ливанский генерал - РИА Новости, 09.08.2024

Ответные удары по Израилю не затронут гражданских, заявил ливанский генерал

Ответные удары движения "Хезболлах" и Ирана по Израилю будут различаться, но все они придутся по военным объектам и не затронут гражданское население, рассказал РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:42

2024-08-09T14:42

2024-08-09T14:42

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израиль

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БЕЙРУТ, 9 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ответные удары движения "Хезболлах" и Ирана по Израилю будут различаться, но все они придутся по военным объектам и не затронут гражданское население, рассказал в пятницу РИА Новости генерал ливанской армии, бывший глава комиссии по демаркации границ с Израилем Абдельрахман Шхейтли. Ранее американские СМИ со ссылкой на израильских чиновников написали, что ливанское движение "Хезболлах" может напасть на Израиль раньше, чем Иран, предприняв собственный ответный удар. "Принцип ответного удара по Израилю со стороны Ирана определенно отличается от ответа сопротивления в Ливане… Ответ сопротивления рассчитывается, исходя из реалий вооруженного противостояния с израильской армией. Иран считается крупным региональным государством, поэтому его принцип ответного удара формируется, исходя из государственных интересов", - сказал Шхейтли. По словам генерала, ответ будет точечным и болезненным для Израиля, и не ограничится пуском ракет, которые перехватит железный купол в качестве показного представления для мировых СМИ. "Никто не может спрогнозировать каким будет ответный удар точно. Но есть наиболее вероятные сценарии. Это может быть сильный удар по одному из центральных штабов, которому отводится стратегическая роль (в армии Израиля), либо военный аэродром, либо убийство высокопоставленного военного руководителя", - предположил Шхейтли. В Тегеране, в свою очередь, по мнению генерала, при ответе будут учитывать негативные последствия на интересы Ирана и ситуацию в регионе в целом в случае широкомасштабной войны, и так, чтобы не нанести ущерб авторитету власти внутри страны или за ее пределами, в случае, если ответа на посягательство на его суверенитет и убийства главы политбюро ХАМАС на его территории не последует. Поэтому, по мнению Шхейтли, ответ Ирана может быть реализован в рамках спецслужб, если подтвердится, что убийство Исмаила Хании спланировано израильской разведкой. В случае подтверждения того, что убийство было результатом военной операции, тогда и ответ будет соответствующим. На прошлой неделе в результате ударов ВВС Израиля по пригороду Бейрута был убит высокопоставленный командир шиитского движения Фуад Шукр. Жилой многоэтажный дом, в котором он находился, был полностью разрушен. Пострадали в том числе 68 мирных граждан. Лидер движения Хасан Насрулла в ходе последнего выступления заявил, что "Хезболлах" переходит на новый уровень борьбы с Израилем и намерено нанести сильный ответный удар. Позже в Тегеране был убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания, за смерть которого Иран пригрозил возмездием Израилю. Израильское руководство заявило о готовности нанести по Ливану массированные удары в случае атаки Ирана и союзных им движений сопротивления в регионе.

https://ria.ru/20240809/mid-1965164644.html

https://ria.ru/20240809/izrail-1965090177.html

https://ria.ru/20240809/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, ливан, иран, исмаил хания, хасан насрулла, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году