https://ria.ru/20240809/istochnik-1965085143.html

Источник рассказал, когда истечет срок Дапирки, переданной Вьетнамом России

Источник рассказал, когда истечет срок Дапирки, переданной Вьетнамом России - РИА Новости, 09.08.2024

Источник рассказал, когда истечет срок Дапирки, переданной Вьетнамом России

Срок наказания Марии Дапирки, которая отбывала во Вьетнаме пожизненный срок за нелегальный ввоз наркотиков, а в четверг была передана РФ, истечет в конце января РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T03:08

2024-08-09T03:08

2024-08-09T03:09

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ростов-на-дону

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Срок наказания Марии Дапирки, которая отбывала во Вьетнаме пожизненный срок за нелегальный ввоз наркотиков, а в четверг была передана РФ, истечет в конце января 2026 года, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В 2018 году суд Хошимина приговорил уроженку Ростова-на-Дону Дапирку к пожизненному заключению за транспортировку крупной партии наркотиков. В четверг генконсул РФ в Хошимине Тимур Садыков сообщил РИА Новости, что Дапирку передали РФ, в сопровождении конвоя ФСИН она вылетела в Москву. Согласно информации Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, в феврале 2023 года суд постановил передать Дапирку в РФ для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком 13 лет 4 месяца колонии общего режима. При этом суд постановил зачесть в срок наказания время ее содержания под стражей с 23 августа 2014 по 14 июня 2018 года из расчета один день под стражей за полтора дня в колонии. Также суд решил зачесть в срок наказания период с 14 июня 2018 года по дату фактической передачи Дапирки в РФ. "Исходя из документов, срок наказания Дапирки должен закончиться в конце января 2026 года", - сказал собеседник агентства. При этом он добавил, что уже в текущем году "у нее подходит срок на право условно-досрочного". Дапирка в 2013-2014 годах жила в Таиланде, работая в туристической компании. Там женщина познакомилась с гражданином Нигерии, который предложил ей выйти за него замуж. Жених и невеста отправились в 2014 году в Бразилию, а оттуда вернулись в Азию раздельно. Мария летела через Сингапур и Вьетнам. При пересадке в аэропорту Хошимина она была задержана, в чемодане россиянки обнаружили около 3 килограммов наркотиков, спрятанных в подарки, которые ее будущий муж передал с ней для своих родственников и друзей. После ареста девушки нигерийский жених перестал выходить на связь с Марией и ее родными.

https://ria.ru/20240624/bolgariya-1955037894.html

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россия, москва, ростов-на-дону, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), в мире