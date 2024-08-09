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Фабрики H&M в Бангладеш постепенно возобновляют работу - РИА Новости, 09.08.2024
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14:46 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/hm-1965201733.html
Фабрики H&M в Бангладеш постепенно возобновляют работу
Фабрики H&M в Бангладеш постепенно возобновляют работу - РИА Новости, 09.08.2024
Фабрики H&M в Бангладеш постепенно возобновляют работу
Расположенные в Бангладеш фабрики H&M, крупнейшей мировой розничной сети торговли одеждой, постепенно возобновляют работу, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:46
2024-08-09T14:46
в мире
бангладеш
дакка (город)
h&m
беспорядки в бангладеш
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Расположенные в Бангладеш фабрики H&amp;M, крупнейшей мировой розничной сети торговли одеждой, постепенно возобновляют работу, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. "Согласно последней информации, большинство фабрик постепенно открываются снова, и безопасность остается приоритетом. Мы сообщили нашим поставщикам, что не будем требовать никаких скидок из-за задержек, которые могут произойти в нынешних условиях. Мы продолжаем ежедневно оценивать ситуацию", - сказал представитель компании. Ранее издание Business Standard со ссылкой на ассоциацию производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA) сообщало, что работа швейных фабрик, приостановленная на фоне протестов в стране, возобновится 7 августа. В понедельник, 5 августа, бывшая премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш. Он сам и весь состав временного правительства приняли присягу вечером в четверг, 8 августа. Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране на прошлой неделе и активизировались после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. За всё время протестов и беспорядков в Бангладеш, по оценкам местных СМИ, погибли более 400 человек. Полное прекращение беспорядков стало первоочередной задачей приведенного к присяге в четверг временного правительства страны.
https://ria.ru/20240809/bangladesh-1965166748.html
https://ria.ru/20240808/ruppur-1964854559.html
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в мире, бангладеш, дакка (город), h&m, беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Дакка (город), H&M, Беспорядки в Бангладеш
Фабрики H&M в Бангладеш постепенно возобновляют работу

H&M: расположенные в Бангладеш фабрики постепенно возобновляют работу

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип магазина одежды H&M
Логотип магазина одежды H&M - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Логотип магазина одежды H&M. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Расположенные в Бангладеш фабрики H&M, крупнейшей мировой розничной сети торговли одеждой, постепенно возобновляют работу, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Согласно последней информации, большинство фабрик постепенно открываются снова, и безопасность остается приоритетом. Мы сообщили нашим поставщикам, что не будем требовать никаких скидок из-за задержек, которые могут произойти в нынешних условиях. Мы продолжаем ежедневно оценивать ситуацию", - сказал представитель компании.
Антиправительственная демонстрация в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
В столице Бангладеш возобновили работу полицейские участки
Вчера, 13:26
Ранее издание Business Standard со ссылкой на ассоциацию производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA) сообщало, что работа швейных фабрик, приостановленная на фоне протестов в стране, возобновится 7 августа.
В понедельник, 5 августа, бывшая премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщил, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu пишет, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш. Он сам и весь состав временного правительства приняли присягу вечером в четверг, 8 августа.
Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране на прошлой неделе и активизировались после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. За всё время протестов и беспорядков в Бангладеш, по оценкам местных СМИ, погибли более 400 человек. Полное прекращение беспорядков стало первоочередной задачей приведенного к присяге в четверг временного правительства страны.
Строительство АЭС Руппур в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
На стройке АЭС "Руппур" усилили охрану из-за событий в Бангладеш
8 августа, 10:49
 
В миреБангладешДакка (город)H&MБеспорядки в Бангладеш
 
 
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