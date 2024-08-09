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США одобрили возможную продажу Норвегии HIMARS на 580 миллионов долларов
США одобрили возможную продажу Норвегии HIMARS на 580 миллионов долларов - РИА Новости, 09.08.2024
США одобрили возможную продажу Норвегии HIMARS на 580 миллионов долларов
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Норвегии реактивных систем залпового огня HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму в 580 миллионов долларов,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T23:19
2024-08-09T23:19
2024-08-09T23:19
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Норвегии реактивных систем залпового огня HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму в 580 миллионов долларов, сообщило агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. По данным ведомства, норвежское правительство запросило возможность покупки 16 установок этого типа вооружений, учебные боеприпасы, логистические и транспортные услуги, а также сопутствующее снаряжение. "Предполагаемая сделка по продаже послужит на пользу внешнеполитическим целям и задачам в сфере национальной безопасности путем повышения боеготовности союзника США по НАТО, выступающего в качестве важной силы в интересах стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в обнародованном в пятницу заявлении агентства Пентагона. Правительство США уже уведомило Конгресс о намерении заключить сделку с Норвегией. У законодателей теперь есть месяц для того, чтобы изучить ее и принять решение о возможной блокировке.
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в мире, сша, норвегия, министерство обороны сша, государственный департамент сша, нато
В мире, США, Норвегия, Министерство обороны США, Государственный департамент США, НАТО
США одобрили возможную продажу Норвегии HIMARS на 580 миллионов долларов
Пентагон: госдеп одобрил возможную продажу Норвегии РСЗО HIMARS на $580 млн