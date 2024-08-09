Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне отлавливают пенсионеров для ВСУ, заявил сенатор - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:33 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/herson-1965086582.html
В Херсоне отлавливают пенсионеров для ВСУ, заявил сенатор
В Херсоне отлавливают пенсионеров для ВСУ, заявил сенатор - РИА Новости, 09.08.2024
В Херсоне отлавливают пенсионеров для ВСУ, заявил сенатор
В Херсоне, временно подконтрольном украинским войскам, в рамках насильственной мобилизации начали отлавливать пенсионеров и хронически больных, сообщил РИА... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T03:33
2024-08-09T03:33
херсон
херсонская область
россия
игорь кастюкевич
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885324925_0:60:856:542_1920x0_80_0_0_62a68e3f79c71836e60910a678312196.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. В Херсоне, временно подконтрольном украинским войскам, в рамках насильственной мобилизации начали отлавливать пенсионеров и хронически больных, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Продолжаю получать вести из русского города Херсон, который сейчас оккупирован фашистами. В Херсоне ловят и отправляют на передовую пенсионеров и хронически больных мужчин. Местные жители рассказывают, что работы в городе нет. Зато воевать - пожалуйста. Забирают и тех, кому 60+, и тех, кто имеет тяжелые хронические заболевания", - сказал Кастюкевич. По его словам, представители украинского военкомата "дежурят" в поликлиниках, где рекомендуют редким пациентам - мужчинам пенсионного возраста - сразу идти не к терапевту, а на медкомиссию. "А там по одному только внешнему виду делает вывод об "абсолютной годности" кандидата в ряды ВСУ. Мирное население сыто по горло этими "защитничками", которые обобрали все население Херсона, живут в их квартирах и используют тактику "живого щита", - сказал сенатор. Он также призвал всех, кто отправлен в ряды ВСУ и не хочет воевать – вызывать "Волгу" на частоте 149.200. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20231209/kherson-1914768591.html
https://ria.ru/20240424/gorod-1941906664.html
херсон
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885324925_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_b08ff241838996da57e7c4211f4ecccf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, херсонская область , россия, игорь кастюкевич, вооруженные силы украины
Херсон, Херсонская область , Россия, Игорь Кастюкевич, Вооруженные силы Украины
В Херсоне отлавливают пенсионеров для ВСУ, заявил сенатор

Сенатор Кастюкевич: ВСУ отлавливают пенсионеров и хронически больных в Херсоне

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела города Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. В Херсоне, временно подконтрольном украинским войскам, в рамках насильственной мобилизации начали отлавливать пенсионеров и хронически больных, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
«
"Продолжаю получать вести из русского города Херсон, который сейчас оккупирован фашистами. В Херсоне ловят и отправляют на передовую пенсионеров и хронически больных мужчин. Местные жители рассказывают, что работы в городе нет. Зато воевать - пожалуйста. Забирают и тех, кому 60+, и тех, кто имеет тяжелые хронические заболевания", - сказал Кастюкевич.
Жительница Херсона о грабежах со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Жители Херсона рассказали, что солдаты ВСУ грабят жилые дома
9 декабря 2023, 10:40
По его словам, представители украинского военкомата "дежурят" в поликлиниках, где рекомендуют редким пациентам - мужчинам пенсионного возраста - сразу идти не к терапевту, а на медкомиссию.
"А там по одному только внешнему виду делает вывод об "абсолютной годности" кандидата в ряды ВСУ. Мирное население сыто по горло этими "защитничками", которые обобрали все население Херсона, живут в их квартирах и используют тактику "живого щита", - сказал сенатор.
Он также призвал всех, кто отправлен в ряды ВСУ и не хочет воевать – вызывать "Волгу" на частоте 149.200.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Сенатор рассказал о превращении Херсона в город страха
24 апреля, 03:01
 
ХерсонХерсонская областьРоссияИгорь КастюкевичВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала