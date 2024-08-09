https://ria.ru/20240809/herson-1965086582.html

В Херсоне отлавливают пенсионеров для ВСУ, заявил сенатор

В Херсоне отлавливают пенсионеров для ВСУ, заявил сенатор - РИА Новости, 09.08.2024

В Херсоне отлавливают пенсионеров для ВСУ, заявил сенатор

В Херсоне, временно подконтрольном украинским войскам, в рамках насильственной мобилизации начали отлавливать пенсионеров и хронически больных, сообщил РИА... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T03:33

2024-08-09T03:33

2024-08-09T03:33

херсон

херсонская область

россия

игорь кастюкевич

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. В Херсоне, временно подконтрольном украинским войскам, в рамках насильственной мобилизации начали отлавливать пенсионеров и хронически больных, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Продолжаю получать вести из русского города Херсон, который сейчас оккупирован фашистами. В Херсоне ловят и отправляют на передовую пенсионеров и хронически больных мужчин. Местные жители рассказывают, что работы в городе нет. Зато воевать - пожалуйста. Забирают и тех, кому 60+, и тех, кто имеет тяжелые хронические заболевания", - сказал Кастюкевич. По его словам, представители украинского военкомата "дежурят" в поликлиниках, где рекомендуют редким пациентам - мужчинам пенсионного возраста - сразу идти не к терапевту, а на медкомиссию. "А там по одному только внешнему виду делает вывод об "абсолютной годности" кандидата в ряды ВСУ. Мирное население сыто по горло этими "защитничками", которые обобрали все население Херсона, живут в их квартирах и используют тактику "живого щита", - сказал сенатор. Он также призвал всех, кто отправлен в ряды ВСУ и не хочет воевать – вызывать "Волгу" на частоте 149.200. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20231209/kherson-1914768591.html

https://ria.ru/20240424/gorod-1941906664.html

херсон

херсонская область

россия

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херсон, херсонская область , россия, игорь кастюкевич, вооруженные силы украины