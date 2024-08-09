https://ria.ru/20240809/gumpomosch-1965238028.html

В Петербурге организовали сбор гумпомощи для Липецкой и Курской областей

В Петербурге организовали сбор гумпомощи для Липецкой и Курской областей - РИА Новости, 09.08.2024

В Петербурге организовали сбор гумпомощи для Липецкой и Курской областей

Сбор гуманитарной помощи для жителей Липецкой и Курской областей, пострадавших от действий ВСУ, организован в Петербурге, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:32

2024-08-09T16:32

2024-08-09T16:32

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

санкт-петербург

липецкая область

александр беглов

игорь артамонов

вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Сбор гуманитарной помощи для жителей Липецкой и Курской областей, пострадавших от действий ВСУ, организован в Петербурге, сообщила пресс-служба правительства города со ссылкой на губернатора Александра Беглова. "В трудные моменты мы, как никогда, ощущаем наше единство. Российские регионы всегда помогали друг другу. Вместе мы справимся со сложной ситуацией", – сказал Беглов. Он отметил, что по его поручению в Петербурге организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Липецкой и Курской областей. В результате ночной атаки беспилотников на Липецкую область произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Губернатор Игорь Артамонов сообщал об эвакуации Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

https://ria.ru/20240809/kadyrov-1965224168.html

курская область

санкт-петербург

липецкая область

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происшествия, курская область, санкт-петербург, липецкая область, александр беглов, игорь артамонов, вооруженные силы украины