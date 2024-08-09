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В Петербурге организовали сбор гумпомощи для Липецкой и Курской областей - РИА Новости, 09.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:32 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/gumpomosch-1965238028.html
В Петербурге организовали сбор гумпомощи для Липецкой и Курской областей
В Петербурге организовали сбор гумпомощи для Липецкой и Курской областей - РИА Новости, 09.08.2024
В Петербурге организовали сбор гумпомощи для Липецкой и Курской областей
Сбор гуманитарной помощи для жителей Липецкой и Курской областей, пострадавших от действий ВСУ, организован в Петербурге, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:32
2024-08-09T16:32
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
санкт-петербург
липецкая область
александр беглов
игорь артамонов
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Сбор гуманитарной помощи для жителей Липецкой и Курской областей, пострадавших от действий ВСУ, организован в Петербурге, сообщила пресс-служба правительства города со ссылкой на губернатора Александра Беглова. "В трудные моменты мы, как никогда, ощущаем наше единство. Российские регионы всегда помогали друг другу. Вместе мы справимся со сложной ситуацией", – сказал Беглов. Он отметил, что по его поручению в Петербурге организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Липецкой и Курской областей. В результате ночной атаки беспилотников на Липецкую область произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Губернатор Игорь Артамонов сообщал об эвакуации Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
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курская область
санкт-петербург
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происшествия, курская область, санкт-петербург, липецкая область, александр беглов, игорь артамонов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Санкт-Петербург, Липецкая область, Александр Беглов, Игорь Артамонов, Вооруженные силы Украины
В Петербурге организовали сбор гумпомощи для Липецкой и Курской областей

В Петербурге организовали сбор гумпомощи для жителей Липецкой и Курской областей

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Сбор гуманитарной помощи для жителей Липецкой и Курской областей, пострадавших от действий ВСУ, организован в Петербурге, сообщила пресс-служба правительства города со ссылкой на губернатора Александра Беглова.
«
"В трудные моменты мы, как никогда, ощущаем наше единство. Российские регионы всегда помогали друг другу. Вместе мы справимся со сложной ситуацией", – сказал Беглов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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Он отметил, что по его поручению в Петербурге организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Липецкой и Курской областей.
В результате ночной атаки беспилотников на Липецкую область произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Губернатор Игорь Артамонов сообщал об эвакуации Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьСанкт-ПетербургЛипецкая областьАлександр БегловИгорь АртамоновВооруженные силы Украины
 
 
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