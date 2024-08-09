https://ria.ru/20240809/gubernator-1965085752.html

Липецк подвергся массированной атаке беспилотников

Липецк подвергся массированной атаке беспилотников - РИА Новости, 09.08.2024

Липецк подвергся массированной атаке беспилотников

Липецк подвергся массированной атаке БПЛА, работают силы ПВО, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T03:18

2024-08-09T03:18

2024-08-09T07:59

липецк

игорь артамонов

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Липецк подвергся массированной атаке БПЛА, работают силы ПВО, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.В 2.00 мск в Липецком муниципальном округе и Липецке была объявлена угроза атаки БПЛА."Внимание! Липецк подвергся массированной атаке БПЛА. Работают ПВО. Не подходите к окнам. Укройтесь в безопасном месте", — написал Артамонов.Позднее губернатор сообщил о нарушениях электроснабжения в области из-за поврежденного энергообъекта. Кроме того, по его словам, в регионе сдетонировали взрывоопасные объекты вдали от гражданских строений. Экстренные службы уже работают на местах обоих происшествий, добавил Артамонов.Глава региона призвал не публиковать фото и видео последствий атак БПЛА и не слушать фейковые призывы покинуть Липецк.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

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липецк, игорь артамонов, безопасность, россия