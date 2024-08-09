https://ria.ru/20240809/gruzoperevozki-1965313808.html

На трассе М-12 и ЦКАД разрешили тестировать беспилотные грузоперевозки

На трассе М-12 и ЦКАД разрешили тестировать беспилотные грузоперевозки - РИА Новости, 09.08.2024

На трассе М-12 и ЦКАД разрешили тестировать беспилотные грузоперевозки

Правительство РФ расширило экспериментальный правовой режим, позволяющий тестировать беспилотные грузоперевозки, на трассы М-12 "Восток" и ЦКАД, следует из... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T23:43

2024-08-09T23:43

2024-08-09T23:43

авто

россия

москва

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913874745_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_4eeb0fa3e5f2ac1e9e08029808dd215d.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Правительство РФ расширило экспериментальный правовой режим, позволяющий тестировать беспилотные грузоперевозки, на трассы М-12 "Восток" и ЦКАД, следует из соответствующего постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Сейчас такой режим действует только на трассе М-11 "Нева", связывающей Москву и Санкт-Петербург. Он позволяет беспилотным грузовикам доставлять коммерческие грузы в этом направлении, однако, согласно действующему законодательству, в кабине автомобиля должен присутствовать водитель для контроля ситуации. Как ранее сообщали в Минтрансе РФ, до конца года по М-11 будут курсировать порядка 43 беспилотных грузовиков.

https://ria.ru/20240322/proekt-1934860193.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, россия, москва, санкт-петербург