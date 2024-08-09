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На трассе М-12 и ЦКАД разрешили тестировать беспилотные грузоперевозки
На трассе М-12 и ЦКАД разрешили тестировать беспилотные грузоперевозки - РИА Новости, 09.08.2024
На трассе М-12 и ЦКАД разрешили тестировать беспилотные грузоперевозки
Правительство РФ расширило экспериментальный правовой режим, позволяющий тестировать беспилотные грузоперевозки, на трассы М-12 "Восток" и ЦКАД, следует из... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T23:43
2024-08-09T23:43
2024-08-09T23:43
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Правительство РФ расширило экспериментальный правовой режим, позволяющий тестировать беспилотные грузоперевозки, на трассы М-12 "Восток" и ЦКАД, следует из соответствующего постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Сейчас такой режим действует только на трассе М-11 "Нева", связывающей Москву и Санкт-Петербург. Он позволяет беспилотным грузовикам доставлять коммерческие грузы в этом направлении, однако, согласно действующему законодательству, в кабине автомобиля должен присутствовать водитель для контроля ситуации. Как ранее сообщали в Минтрансе РФ, до конца года по М-11 будут курсировать порядка 43 беспилотных грузовиков.
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авто, россия, москва, санкт-петербург
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На трассе М-12 и ЦКАД разрешили тестировать беспилотные грузоперевозки
Кабмин разрешил тестировать беспилотные грузоперевозки на трассе М-12 и ЦКАД