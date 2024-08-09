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В Евпатории и Ялте временно закроют пункты пропуска через границу - РИА Новости, 09.08.2024
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20:41 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/granitsa-1965294166.html
В Евпатории и Ялте временно закроют пункты пропуска через границу
В Евпатории и Ялте временно закроют пункты пропуска через границу - РИА Новости, 09.08.2024
В Евпатории и Ялте временно закроют пункты пропуска через границу
Пункты пропуска через госграницу в Евпатории и Ялте будут временно закрыты с 15 августа на период реконструкции. РИА Новости, 09.08.2024
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пункты пропуска через госграницу в Евпатории и Ялте будут временно закрыты с 15 августа на период реконструкции. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Временно закрыть морской грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Евпатория... с 15 августа 2024 года на период его реконструкции... Временно закрыть морской грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Ялта... с 15 августа 2024 года на период его реконструкции", - говорится в распоряжении.
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Евпатория, Ялта, Республика Крым
В Евпатории и Ялте временно закроют пункты пропуска через границу

Пункты пропуска в Евпатории и Ялте закроют с 15 августа на период реконструкции

© РИА Новости / Алексей ПавлишакГород Евпатория
Город Евпатория - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Город Евпатория. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пункты пропуска через госграницу в Евпатории и Ялте будут временно закрыты с 15 августа на период реконструкции.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
"Временно закрыть морской грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Евпатория... с 15 августа 2024 года на период его реконструкции... Временно закрыть морской грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Ялта... с 15 августа 2024 года на период его реконструкции", - говорится в распоряжении.
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