https://ria.ru/20240809/granitsa-1965294166.html
В Евпатории и Ялте временно закроют пункты пропуска через границу
В Евпатории и Ялте временно закроют пункты пропуска через границу - РИА Новости, 09.08.2024
В Евпатории и Ялте временно закроют пункты пропуска через границу
Пункты пропуска через госграницу в Евпатории и Ялте будут временно закрыты с 15 августа на период реконструкции. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T20:41
2024-08-09T20:41
2024-08-09T20:41
евпатория
ялта
республика крым
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пункты пропуска через госграницу в Евпатории и Ялте будут временно закрыты с 15 августа на период реконструкции. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Временно закрыть морской грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Евпатория... с 15 августа 2024 года на период его реконструкции... Временно закрыть морской грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Ялта... с 15 августа 2024 года на период его реконструкции", - говорится в распоряжении.
https://ria.ru/20240711/ukraina-1958975608.html
евпатория
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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евпатория, ялта, республика крым
Евпатория, Ялта, Республика Крым
В Евпатории и Ялте временно закроют пункты пропуска через границу
Пункты пропуска в Евпатории и Ялте закроют с 15 августа на период реконструкции
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пункты пропуска через госграницу в Евпатории и Ялте будут временно закрыты с 15 августа на период реконструкции.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
"Временно закрыть морской грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Евпатория... с 15 августа 2024 года на период его реконструкции... Временно закрыть морской грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Ялта... с 15 августа 2024 года на период его реконструкции", - говорится в распоряжении.