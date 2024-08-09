https://ria.ru/20240809/granitsa-1965294166.html

В Евпатории и Ялте временно закроют пункты пропуска через границу

В Евпатории и Ялте временно закроют пункты пропуска через границу - РИА Новости, 09.08.2024

В Евпатории и Ялте временно закроют пункты пропуска через границу

Пункты пропуска через госграницу в Евпатории и Ялте будут временно закрыты с 15 августа на период реконструкции. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T20:41

2024-08-09T20:41

2024-08-09T20:41

евпатория

ялта

республика крым

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Пункты пропуска через госграницу в Евпатории и Ялте будут временно закрыты с 15 августа на период реконструкции. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Временно закрыть морской грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Евпатория... с 15 августа 2024 года на период его реконструкции... Временно закрыть морской грузо-пассажирский постоянный пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Ялта... с 15 августа 2024 года на период его реконструкции", - говорится в распоряжении.

https://ria.ru/20240711/ukraina-1958975608.html

евпатория

ялта

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евпатория, ялта, республика крым