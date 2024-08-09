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В Госдуме рассказали о просьбах жителей Одессы освободить город - РИА Новости, 09.08.2024
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06:32 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/gosduma-1965095775.html
В Госдуме рассказали о просьбах жителей Одессы освободить город
В Госдуме рассказали о просьбах жителей Одессы освободить город - РИА Новости, 09.08.2024
В Госдуме рассказали о просьбах жителей Одессы освободить город
Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что ему поступают сообщения от жителей Одессы с просьбой спасти их от... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T06:32
2024-08-09T06:32
в мире
одесса
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что ему поступают сообщения от жителей Одессы с просьбой спасти их от произвола киевского режима и освободить город. "Ко мне поступают сообщения от жителей Одессы с просьбой спасти их от произвола и бесчинства киевского режима и освободить город. Их надежда только на Россию", - сказал Шеремет. По его словам, в Одессе начались гонения и преследования русскоязычного населения, в том числе людей силой мобилизуют, зомбируют антироссийской пропагандой и отправляют на фронт. "Уверен, что исторически русская Одесса рано или поздно вернется домой в Россию", - сказал депутат.
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в мире, одесса, михаил шеремет, госдума рф
В мире, Одесса, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о просьбах жителей Одессы освободить город

Депутат Шеремет: жители Одессы просят спасти их от произвола киевского режима

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что ему поступают сообщения от жителей Одессы с просьбой спасти их от произвола киевского режима и освободить город.
«
"Ко мне поступают сообщения от жителей Одессы с просьбой спасти их от произвола и бесчинства киевского режима и освободить город. Их надежда только на Россию", - сказал Шеремет.
По его словам, в Одессе начались гонения и преследования русскоязычного населения, в том числе людей силой мобилизуют, зомбируют антироссийской пропагандой и отправляют на фронт.
"Уверен, что исторически русская Одесса рано или поздно вернется домой в Россию", - сказал депутат.
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В миреОдессаМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
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