https://ria.ru/20240809/gosduma-1965095775.html

В Госдуме рассказали о просьбах жителей Одессы освободить город

В Госдуме рассказали о просьбах жителей Одессы освободить город - РИА Новости, 09.08.2024

В Госдуме рассказали о просьбах жителей Одессы освободить город

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что ему поступают сообщения от жителей Одессы с просьбой спасти их от... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T06:32

2024-08-09T06:32

2024-08-09T06:32

в мире

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михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что ему поступают сообщения от жителей Одессы с просьбой спасти их от произвола киевского режима и освободить город. "Ко мне поступают сообщения от жителей Одессы с просьбой спасти их от произвола и бесчинства киевского режима и освободить город. Их надежда только на Россию", - сказал Шеремет. По его словам, в Одессе начались гонения и преследования русскоязычного населения, в том числе людей силой мобилизуют, зомбируют антироссийской пропагандой и отправляют на фронт. "Уверен, что исторически русская Одесса рано или поздно вернется домой в Россию", - сказал депутат.

https://ria.ru/20240225/odessa-1929406976.html

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в мире, одесса, михаил шеремет, госдума рф