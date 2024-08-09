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В ГД предложили временно закрывать сайты в интернете для защиты репутации

В ГД предложили временно закрывать сайты в интернете для защиты репутации - РИА Новости, 09.08.2024

В ГД предложили временно закрывать сайты в интернете для защиты репутации

Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) направил на отзыв в правительство законопроект, который позволит судьям в случаях, когда истец обоснует... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T00:32

2024-08-09T00:32

2024-08-09T02:29

общество

россия

ярослав нилов

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) направил на отзыв в правительство законопроект, который позволит судьям в случаях, когда истец обоснует целесообразность этого, накладывать обеспечительную меру о закрытии сайтов в интернете на период рассмотрения дела и таким образом защищать деловую репутацию в досудебном порядке, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Проект федерального закона предусматривает дополнение перечня обеспечительных мер, установленных статьей 139 ГПК РФ, статьей 91 АПК РФ, возможностью возложения на ответчика и других лиц обязанности совершить определенные действия, касающиеся предмета спора о защите чести, достоинства и деловой репутации, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Как пояснил автор инициативы, в настоящее время граждане, которые подают иски о защите деловой репутации, могут защищать свое право в среднем по статистике до 2 лет. Все это время на сайтах в открытом доступе может находиться порочащая репутацию информация.

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общество, россия, ярослав нилов