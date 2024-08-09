https://ria.ru/20240809/gosduma-1965076191.html
В ГД предложили временно закрывать сайты в интернете для защиты репутации
В ГД предложили временно закрывать сайты в интернете для защиты репутации - РИА Новости, 09.08.2024
В ГД предложили временно закрывать сайты в интернете для защиты репутации
Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) направил на отзыв в правительство законопроект, который позволит судьям в случаях, когда истец обоснует... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T00:32
2024-08-09T00:32
2024-08-09T02:29
общество
россия
ярослав нилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929551909_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_6c0859bade1324b24f4a0fd3aeacca96.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) направил на отзыв в правительство законопроект, который позволит судьям в случаях, когда истец обоснует целесообразность этого, накладывать обеспечительную меру о закрытии сайтов в интернете на период рассмотрения дела и таким образом защищать деловую репутацию в досудебном порядке, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Проект федерального закона предусматривает дополнение перечня обеспечительных мер, установленных статьей 139 ГПК РФ, статьей 91 АПК РФ, возможностью возложения на ответчика и других лиц обязанности совершить определенные действия, касающиеся предмета спора о защите чести, достоинства и деловой репутации, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Как пояснил автор инициативы, в настоящее время граждане, которые подают иски о защите деловой репутации, могут защищать свое право в среднем по статистике до 2 лет. Все это время на сайтах в открытом доступе может находиться порочащая репутацию информация.
https://ria.ru/20231205/dress-kod-1913897472.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929551909_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_259e4db5b02d233e8f213243cb67a5a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ярослав нилов
Общество, Россия, Ярослав Нилов
В ГД предложили временно закрывать сайты в интернете для защиты репутации
Проект о защите деловой репутации в досудебном порядке направлен в правительство