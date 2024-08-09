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При обстреле Горловки повреждена фильтровальная станция
При обстреле Горловки повреждена фильтровальная станция - РИА Новости, 09.08.2024
При обстреле Горловки повреждена фильтровальная станция
Фильтровальная станция № 2 получила повреждения в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T18:56
2024-08-09T18:56
2024-08-09T19:11
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Фильтровальная станция № 2 получила повреждения в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела со стороны украинских террористов повреждена инфраструктура водоснабжения. Запуск водоводов от фильтровальной станции № 2 задерживается до завершения ремонтных работ", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 18.30 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Горловки повреждена фильтровальная станция
Мэр Приходько: при обстреле Горловки ВСУ повреждена фильтровальная станция № 2