https://ria.ru/20240809/gorlovka-1965276549.html

При обстреле Горловки повреждена фильтровальная станция

При обстреле Горловки повреждена фильтровальная станция - РИА Новости, 09.08.2024

При обстреле Горловки повреждена фильтровальная станция

Фильтровальная станция № 2 получила повреждения в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T18:56

2024-08-09T18:56

2024-08-09T19:11

специальная военная операция на украине

в мире

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донецк

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сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Фильтровальная станция № 2 получила повреждения в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела со стороны украинских террористов повреждена инфраструктура водоснабжения. Запуск водоводов от фильтровальной станции № 2 задерживается до завершения ремонтных работ", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 18.30 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины