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При обстреле Горловки повреждена фильтровальная станция - РИА Новости, 09.08.2024
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18:56 09.08.2024 (обновлено: 19:11 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/gorlovka-1965276549.html
При обстреле Горловки повреждена фильтровальная станция
При обстреле Горловки повреждена фильтровальная станция - РИА Новости, 09.08.2024
При обстреле Горловки повреждена фильтровальная станция
Фильтровальная станция № 2 получила повреждения в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T18:56
2024-08-09T19:11
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Фильтровальная станция № 2 получила повреждения в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела со стороны украинских террористов повреждена инфраструктура водоснабжения. Запуск водоводов от фильтровальной станции № 2 задерживается до завершения ремонтных работ", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 18.30 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины
При обстреле Горловки повреждена фильтровальная станция

Мэр Приходько: при обстреле Горловки ВСУ повреждена фильтровальная станция № 2

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела фильтровальной станции
Последствия обстрела фильтровальной станции - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Последствия обстрела фильтровальной станции. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Фильтровальная станция № 2 получила повреждения в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько.
«
"В результате обстрела со стороны украинских террористов повреждена инфраструктура водоснабжения. Запуск водоводов от фильтровальной станции № 2 задерживается до завершения ремонтных работ", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 18.30 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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