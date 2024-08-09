https://ria.ru/20240809/gorlovka-1965255229.html

При украинском обстреле Горловки пострадал мужчина

При украинском обстреле Горловки пострадал мужчина - РИА Новости, 09.08.2024

При украинском обстреле Горловки пострадал мужчина

Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T17:31

2024-08-09T17:31

2024-08-09T17:31

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 15.50 по 16.50 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия