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При украинском обстреле Горловки пострадал мужчина
При украинском обстреле Горловки пострадал мужчина - РИА Новости, 09.08.2024
При украинском обстреле Горловки пострадал мужчина
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T17:31
2024-08-09T17:31
2024-08-09T17:31
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горловка
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 15.50 по 16.50 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадал мужчина
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель