https://ria.ru/20240809/glavred-1965251506.html

Главреда The Insider* оштрафовали за участие в нежелательной организации

Главреда The Insider* оштрафовали за участие в нежелательной организации - РИА Новости, 09.08.2024

Главреда The Insider* оштрафовали за участие в нежелательной организации

Черемушкинский суд Москвы на 14 тысяч рублей оштрафовал главреда интернет-издания The Insider* Романа Доброхотова** за участие в нежелательной организации,... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T17:16

2024-08-09T17:16

2024-08-09T17:16

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москва

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы на 14 тысяч рублей оштрафовал главреда интернет-издания The Insider* Романа Доброхотова** за участие в нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда Доброхотов Роман Александрович** признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ, ему назначен штраф в 14 тысяч рублей", - сказали в суде. По статье об участии в деятельности организации, признанной в РФ нежелательной, ему грозил штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240808/inoagenty-1964894368.html

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