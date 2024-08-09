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Главреда The Insider* оштрафовали за участие в нежелательной организации - РИА Новости, 09.08.2024
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17:16 09.08.2024
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Главреда The Insider* оштрафовали за участие в нежелательной организации
Главреда The Insider* оштрафовали за участие в нежелательной организации - РИА Новости, 09.08.2024
Главреда The Insider* оштрафовали за участие в нежелательной организации
Черемушкинский суд Москвы на 14 тысяч рублей оштрафовал главреда интернет-издания The Insider* Романа Доброхотова** за участие в нежелательной организации,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T17:16
2024-08-09T17:16
россия
москва
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы на 14 тысяч рублей оштрафовал главреда интернет-издания The Insider* Романа Доброхотова** за участие в нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда Доброхотов Роман Александрович** признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ, ему назначен штраф в 14 тысяч рублей", - сказали в суде. По статье об участии в деятельности организации, признанной в РФ нежелательной, ему грозил штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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Главреда The Insider* оштрафовали за участие в нежелательной организации

Суд оштрафовал главреда The Insider за участие в нежелательной организации

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГлавный редактор издания The Insider* Роман Доброхотов**
Главный редактор издания The Insider* Роман Доброхотов** - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Главный редактор издания The Insider* Роман Доброхотов**. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы на 14 тысяч рублей оштрафовал главреда интернет-издания The Insider* Романа Доброхотова** за участие в нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Постановлением суда Доброхотов Роман Александрович** признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ, ему назначен штраф в 14 тысяч рублей", - сказали в суде.
По статье об участии в деятельности организации, признанной в РФ нежелательной, ему грозил штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.
* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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