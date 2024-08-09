https://ria.ru/20240809/glava-1965135682.html

В курском Коренево не ведутся боевые действия, заявил глава поселка

В курском Коренево не ведутся боевые действия, заявил глава поселка - РИА Новости, 09.08.2024

В курском Коренево не ведутся боевые действия, заявил глава поселка

Глава поселка Коренево Кореневского района Курской области Роман Пугачев рассказал РИА Новости по телефону, что боевых действий на территории Коренево не... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T11:29

2024-08-09T11:29

2024-08-09T11:29

россия

курская область

рыльск

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Глава поселка Коренево Кореневского района Курской области Роман Пугачев рассказал РИА Новости по телефону, что боевых действий на территории Коренево не ведется. "Сегодня утром было шумно. Слышны были выстрелы, наверное, из пушек… Автоматных очередей не слышно… По крайней мере, у нас в поселке никого нет - ни техники военной, ни людей военных", - сказал он. Примерно в километре от поселка Коренево есть село Коренево, и, по словам Пугачева, его жители рассказывают примерно то же самое. Собеседник добавил, что по поселку еще ни разу не стреляли, разрушений на территории нет. Пугачев отметил, что сейчас занят работой с населением – в частности, помогает уехать тем, кто принял такое решение - сегодня утром отвез людей из Коренево в Рыльск. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. СК РФ завел дела по ряду статей Уголовного кодекса, включая теракт, убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240808/vsu-1965060771.html

https://ria.ru/20240809/mchs-1965131919.html

https://ria.ru/20240808/tsipso-1964965267.html

россия

курская область

рыльск

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россия, курская область, рыльск, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)