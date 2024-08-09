https://ria.ru/20240809/germaniya-1965145695.html

В немецком правительстве прокомментировали атаку ВСУ в Курской области

В немецком правительстве прокомментировали атаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024

В немецком правительстве прокомментировали атаку ВСУ в Курской области

Немецкое правительство на запрос РИА Новости заявило, что не располагает собственными данными о применении ВСУ произведенного и поставленного Германией оружия в РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T12:10

2024-08-09T12:10

2024-08-09T12:17

специальная военная операция на украине

германия

вооруженные силы украины

в мире

курская область

валерий герасимов

владимир путин

светлана петренко

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БЕРЛИН, 9 авг - РИА Новости. Немецкое правительство на запрос РИА Новости заявило, что не располагает собственными данными о применении ВСУ произведенного и поставленного Германией оружия в Курской области во время украинского нападения, которое в Москве квалифицировали как теракт и назвали провокацией."Федеральное правительство не располагает собственной информацией об этом", - заявили в пресс-службе кабмина. И добавили, что "приняли к сведению" сообщения "по этому вопросу", назвав их "противоречивыми".Так официальный представитель правительства Германии ответила на вопрос, может ли правительство подтвердить или опровергнуть применение в Курской области немецкого оружия, поставленного Киеву.При этом она не стала отвечать на вопрос, разделяет ли правительство мнение главы комитета по обороне бундестага ФРГ Маркуса Фабера, оправдывающего использование Украиной немецкого оружия при нападении на Курскую область. Без ответа остался и вопрос, связывался ли Берлин с Киевом по вопросу применения немецкого оружия на территории РФ.Ранее издание Bild сообщило, что в Курской области было замечено как минимум три немецких БМП Marder ВСУ. В свою очередь Фабер попытался оправдать использование Украиной немецкого оружия, заявив, что после передачи это оружие, включая танки Leopard 2, становится украинским.В конце июле в ходе брифинга кабмина представители немецкой власти сообщали, что не планируют расширять зону применения Киевом дальнобойного немецкого оружия за рамки Харьковской области.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240809/krym-1965125023.html

https://ria.ru/20240808/vsu-1964880359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, вооруженные силы украины, в мире, курская область, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, bild, россия