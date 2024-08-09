https://ria.ru/20240809/germaniya-1965011218.html

"Провальная политика". Германия послала четкий сигнал России

"Провальная политика". Германия послала четкий сигнал России - РИА Новости, 09.08.2024

"Провальная политика". Германия послала четкий сигнал России

В ФРГ наметился раскол между центром и провинциями: власти федеральных земель критикуют Берлин за непродуманную политику. И призывают восстановить отношения с... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T08:00

2024-08-09T08:00

2024-08-09T08:03

германия

россия

украина

сара вагенкнехт

бундестаг германии

евросоюз

левая (партия)

политика

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Виктор Николаев. В ФРГ наметился раскол между центром и провинциями: власти федеральных земель критикуют Берлин за непродуманную политику. И призывают восстановить отношения с Москвой. Недовольны и простые граждане. О том, к чему это ведет, — в материале РИА Новости.Между миром и выборамиВ сентябре состоятся выборы в Тюрингии и Бранденбурге. Успех той или иной партии может повысить ее шансы усилиться в бундестаге следующего созыва. Именно на этом фоне в регионах подняли нетипичные для них вопросы.Так, премьер Бранденбурга социал-демократ (СДПГ) Дитмар Войдке заявил, что нужно быстро прекратить украинский конфликт, а Берлин должен выступить посредником между Москвой и Киевом. По его словам, за мир уже большинство немцев.В том же ключе высказался глава правительства Тюрингии из партии "Левые" Бодо Рамелов, призвав ЕС подписать с Россией пакт о ненападении, ведь эта страна "тоже часть Европы". Хотя он считает правильной военную поддержку Украины.Рамелова раскритиковали конкуренты из "Союза Сары Вагенкнехт" (BSW), уличив его в лицемерии."Политика поставок все большего количества оружия на Украину, которую поддерживает премьер-министр Тюрингии, блестяще провалилась", — подчеркивается в предвыборной программе BSW.На востоке Германии военную помощь Киеву не очень одобряют, признают немецкие СМИ. У Рамелова есть все основания опасаться BSW. По опросам, в Тюрингии сторонники Вагенкнехт набирают 20 процентов, значительно опережая левых.Экономика и экономияУ разговоров о мире есть и другая сторона. Антироссийская политика ощутимо бьет по немецкой экономике. Санкции усугубили энергетический кризис, из-за которого, по отчету торгово-промышленной палаты ФРГ, 51 процент крупных компаний планирует уйти из страны: тарифы стали непосильными.В бюджет на 2025-й заложили дефицит — пять миллиардов евро. Проект основного финансового документа одобрен правительством, но еще обсуждается в парламенте. Фракции разных партий спорят о том, насколько рациональны предполагаемые расходы. Одни предлагают урезать траты на внутренние нужды, другие — на внешние.Вагенкнехт призывает сэкономить от 30 до 50 миллиардов евро за счет изменения иммиграционной политики и отношения к украинскому конфликту, сделав ставку на мирные переговоры. К слову, в проекте бюджета помощь Киеву и так сократили в два раза — до четырех миллиардов евро.Важный нюанс: бундестаг не может принять бюджет без согласия бундесрата — федерального совета. А его состав определят региональные выборы. То есть в "ландах" борются за рычаги давления на Берлин.Немецкий перехватПолитолог Алексей Макаркин в беседе с РИА Новости отмечает: у востока Германии особые исторические и эконмические связи с Россией. Поэтому и население там иначе смотрит на внешнеполитические вопросы."В преддверии голосования в Тюрингии и Бранденбурге наблюдается перехват повестки о восстановлении отношений с Россией, за что выступают и "Альтернатива для Германии", и левые. Им приходится маневрировать, улавливая общественные настроения", — поясняет он.Через год — выборы в бундестаг. По данным социологического института INSA, 53 процента немцев выступают за то, чтобы их назначили раньше. Рейтинг правительства "Светофора" (СДПГ, "Зеленые" и "Свободные демократы") упал с 52 процентов в 2021-м до 30."Не все в Германии довольны конфликтом на Украине. Еще туда уходят довольно серьезные деньги, хотя для ФРГ это не столь критичные расходы. В целом все больше немцев хотят, чтобы усилия Берлина сводились не к военному противостоянию, а к конструктивным дипломатическим мерам", — считает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.Немецкая экономика не в самом плохом состоянии, однако ожидаемого роста ВВП достичь не удалось. Показатель — в районе нуля. Напрямую на благосостояние населения это не влияет, отмечает политолог, но все равно ощутимо: сокращается бюджет на инфраструктурные и социальные нужды."В совокупности все это подвигает политических лидеров разных уровней выступать с подобными заявлениями, однако сложно оценить, насколько они повлияют на официальную позицию Берлина. Немцы понимают, что сотрудничество с Россией выгодно. Но все-таки именно канцлер и правительство определяют политику страны", — подчеркивает Топорнин.Голоса с восточных территорий заставляют федеральных руководителей задумываться и делать выводы. Тем не менее пока рассчитывать на скорое изменение подхода Германии к России и Украине не приходится.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, россия, украина, сара вагенкнехт, бундестаг германии, евросоюз, левая (партия), политика