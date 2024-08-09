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"Провальная политика". Германия послала четкий сигнал России - РИА Новости, 09.08.2024
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08:00 09.08.2024 (обновлено: 08:03 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/germaniya-1965011218.html
"Провальная политика". Германия послала четкий сигнал России
"Провальная политика". Германия послала четкий сигнал России - РИА Новости, 09.08.2024
"Провальная политика". Германия послала четкий сигнал России
В ФРГ наметился раскол между центром и провинциями: власти федеральных земель критикуют Берлин за непродуманную политику. И призывают восстановить отношения с... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T08:00
2024-08-09T08:03
германия
россия
украина
сара вагенкнехт
бундестаг германии
евросоюз
левая (партия)
политика
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Виктор Николаев. В ФРГ наметился раскол между центром и провинциями: власти федеральных земель критикуют Берлин за непродуманную политику. И призывают восстановить отношения с Москвой. Недовольны и простые граждане. О том, к чему это ведет, — в материале РИА Новости.Между миром и выборамиВ сентябре состоятся выборы в Тюрингии и Бранденбурге. Успех той или иной партии может повысить ее шансы усилиться в бундестаге следующего созыва. Именно на этом фоне в регионах подняли нетипичные для них вопросы.Так, премьер Бранденбурга социал-демократ (СДПГ) Дитмар Войдке заявил, что нужно быстро прекратить украинский конфликт, а Берлин должен выступить посредником между Москвой и Киевом. По его словам, за мир уже большинство немцев.В том же ключе высказался глава правительства Тюрингии из партии "Левые" Бодо Рамелов, призвав ЕС подписать с Россией пакт о ненападении, ведь эта страна "тоже часть Европы". Хотя он считает правильной военную поддержку Украины.Рамелова раскритиковали конкуренты из "Союза Сары Вагенкнехт" (BSW), уличив его в лицемерии."Политика поставок все большего количества оружия на Украину, которую поддерживает премьер-министр Тюрингии, блестяще провалилась", — подчеркивается в предвыборной программе BSW.На востоке Германии военную помощь Киеву не очень одобряют, признают немецкие СМИ. У Рамелова есть все основания опасаться BSW. По опросам, в Тюрингии сторонники Вагенкнехт набирают 20 процентов, значительно опережая левых.Экономика и экономияУ разговоров о мире есть и другая сторона. Антироссийская политика ощутимо бьет по немецкой экономике. Санкции усугубили энергетический кризис, из-за которого, по отчету торгово-промышленной палаты ФРГ, 51 процент крупных компаний планирует уйти из страны: тарифы стали непосильными.В бюджет на 2025-й заложили дефицит — пять миллиардов евро. Проект основного финансового документа одобрен правительством, но еще обсуждается в парламенте. Фракции разных партий спорят о том, насколько рациональны предполагаемые расходы. Одни предлагают урезать траты на внутренние нужды, другие — на внешние.Вагенкнехт призывает сэкономить от 30 до 50 миллиардов евро за счет изменения иммиграционной политики и отношения к украинскому конфликту, сделав ставку на мирные переговоры. К слову, в проекте бюджета помощь Киеву и так сократили в два раза — до четырех миллиардов евро.Важный нюанс: бундестаг не может принять бюджет без согласия бундесрата — федерального совета. А его состав определят региональные выборы. То есть в "ландах" борются за рычаги давления на Берлин.Немецкий перехватПолитолог Алексей Макаркин в беседе с РИА Новости отмечает: у востока Германии особые исторические и эконмические связи с Россией. Поэтому и население там иначе смотрит на внешнеполитические вопросы."В преддверии голосования в Тюрингии и Бранденбурге наблюдается перехват повестки о восстановлении отношений с Россией, за что выступают и "Альтернатива для Германии", и левые. Им приходится маневрировать, улавливая общественные настроения", — поясняет он.Через год — выборы в бундестаг. По данным социологического института INSA, 53 процента немцев выступают за то, чтобы их назначили раньше. Рейтинг правительства "Светофора" (СДПГ, "Зеленые" и "Свободные демократы") упал с 52 процентов в 2021-м до 30."Не все в Германии довольны конфликтом на Украине. Еще туда уходят довольно серьезные деньги, хотя для ФРГ это не столь критичные расходы. В целом все больше немцев хотят, чтобы усилия Берлина сводились не к военному противостоянию, а к конструктивным дипломатическим мерам", — считает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.Немецкая экономика не в самом плохом состоянии, однако ожидаемого роста ВВП достичь не удалось. Показатель — в районе нуля. Напрямую на благосостояние населения это не влияет, отмечает политолог, но все равно ощутимо: сокращается бюджет на инфраструктурные и социальные нужды."В совокупности все это подвигает политических лидеров разных уровней выступать с подобными заявлениями, однако сложно оценить, насколько они повлияют на официальную позицию Берлина. Немцы понимают, что сотрудничество с Россией выгодно. Но все-таки именно канцлер и правительство определяют политику страны", — подчеркивает Топорнин.Голоса с восточных территорий заставляют федеральных руководителей задумываться и делать выводы. Тем не менее пока рассчитывать на скорое изменение подхода Германии к России и Украине не приходится.
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германия, россия, украина, сара вагенкнехт, бундестаг германии, евросоюз, левая (партия), политика
Германия, Россия, Украина, Сара Вагенкнехт, Бундестаг Германии, Евросоюз, Левая (партия), Политика
"Провальная политика". Германия послала четкий сигнал России

Политолог Макаркин: политики ФРГ пытаются перехватить повестку о мире на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Виктор Николаев. В ФРГ наметился раскол между центром и провинциями: власти федеральных земель критикуют Берлин за непродуманную политику. И призывают восстановить отношения с Москвой. Недовольны и простые граждане. О том, к чему это ведет, — в материале РИА Новости.

Между миром и выборами

В сентябре состоятся выборы в Тюрингии и Бранденбурге. Успех той или иной партии может повысить ее шансы усилиться в бундестаге следующего созыва. Именно на этом фоне в регионах подняли нетипичные для них вопросы.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАгитационный плакат вице-канцлера и министра финансов, кандидата на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца
Агитационный плакат вице-канцлера Германии и министр финансов Германии, кандидата на пост канцлера от Социал-демократической партия Германии Олафа Шольца - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Агитационный плакат вице-канцлера и министра финансов, кандидата на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца
Так, премьер Бранденбурга социал-демократ (СДПГ) Дитмар Войдке заявил, что нужно быстро прекратить украинский конфликт, а Берлин должен выступить посредником между Москвой и Киевом. По его словам, за мир уже большинство немцев.
В том же ключе высказался глава правительства Тюрингии из партии "Левые" Бодо Рамелов, призвав ЕС подписать с Россией пакт о ненападении, ведь эта страна "тоже часть Европы". Хотя он считает правильной военную поддержку Украины.
Рамелова раскритиковали конкуренты из "Союза Сары Вагенкнехт" (BSW), уличив его в лицемерии.
"Политика поставок все большего количества оружия на Украину, которую поддерживает премьер-министр Тюрингии, блестяще провалилась", — подчеркивается в предвыборной программе BSW.
На востоке Германии военную помощь Киеву не очень одобряют, признают немецкие СМИ. У Рамелова есть все основания опасаться BSW. По опросам, в Тюрингии сторонники Вагенкнехт набирают 20 процентов, значительно опережая левых.
© AP Photo / Michael SohnСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Сара Вагенкнехт

Экономика и экономия

У разговоров о мире есть и другая сторона. Антироссийская политика ощутимо бьет по немецкой экономике. Санкции усугубили энергетический кризис, из-за которого, по отчету торгово-промышленной палаты ФРГ, 51 процент крупных компаний планирует уйти из страны: тарифы стали непосильными.
В бюджет на 2025-й заложили дефицит — пять миллиардов евро. Проект основного финансового документа одобрен правительством, но еще обсуждается в парламенте. Фракции разных партий спорят о том, насколько рациональны предполагаемые расходы. Одни предлагают урезать траты на внутренние нужды, другие — на внешние.
© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Вагенкнехт призывает сэкономить от 30 до 50 миллиардов евро за счет изменения иммиграционной политики и отношения к украинскому конфликту, сделав ставку на мирные переговоры. К слову, в проекте бюджета помощь Киеву и так сократили в два раза — до четырех миллиардов евро.
Важный нюанс: бундестаг не может принять бюджет без согласия бундесрата — федерального совета. А его состав определят региональные выборы. То есть в "ландах" борются за рычаги давления на Берлин.

Немецкий перехват

Политолог Алексей Макаркин в беседе с РИА Новости отмечает: у востока Германии особые исторические и эконмические связи с Россией. Поэтому и население там иначе смотрит на внешнеполитические вопросы.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг России и Германии в Берлине
"В преддверии голосования в Тюрингии и Бранденбурге наблюдается перехват повестки о восстановлении отношений с Россией, за что выступают и "Альтернатива для Германии", и левые. Им приходится маневрировать, улавливая общественные настроения", — поясняет он.
Через год — выборы в бундестаг. По данным социологического института INSA, 53 процента немцев выступают за то, чтобы их назначили раньше. Рейтинг правительства "Светофора" (СДПГ, "Зеленые" и "Свободные демократы") упал с 52 процентов в 2021-м до 30.
"Не все в Германии довольны конфликтом на Украине. Еще туда уходят довольно серьезные деньги, хотя для ФРГ это не столь критичные расходы. В целом все больше немцев хотят, чтобы усилия Берлина сводились не к военному противостоянию, а к конструктивным дипломатическим мерам", — считает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.
© AP Photo / Michael ProbstЛюди выстраиваются в очередь перед избирательным участком в районе Моабит в Берлине, Германия
Люди выстраиваются в очередь перед избирательным участком в районе Моабит в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© AP Photo / Michael Probst
Люди выстраиваются в очередь перед избирательным участком в районе Моабит в Берлине, Германия
Немецкая экономика не в самом плохом состоянии, однако ожидаемого роста ВВП достичь не удалось. Показатель — в районе нуля. Напрямую на благосостояние населения это не влияет, отмечает политолог, но все равно ощутимо: сокращается бюджет на инфраструктурные и социальные нужды.
"В совокупности все это подвигает политических лидеров разных уровней выступать с подобными заявлениями, однако сложно оценить, насколько они повлияют на официальную позицию Берлина. Немцы понимают, что сотрудничество с Россией выгодно. Но все-таки именно канцлер и правительство определяют политику страны", — подчеркивает Топорнин.
Голоса с восточных территорий заставляют федеральных руководителей задумываться и делать выводы. Тем не менее пока рассчитывать на скорое изменение подхода Германии к России и Украине не приходится.
 
ГерманияРоссияУкраинаСара ВагенкнехтБундестаг ГерманииЕвросоюзЛевая (партия)Политика
 
 
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