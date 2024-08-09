https://ria.ru/20240809/gaza-1965078222.html

Израиль отправит переговорщиков на встречу по перемирию в Газе 15 августа

Израиль отправит переговорщиков на встречу по перемирию в Газе 15 августа - РИА Новости, 09.08.2024

Израиль отправит переговорщиков на встречу по перемирию в Газе 15 августа

Израиль отправит переговорщиков на встречу по соглашению о прекращении огня в секторе Газа, которая должна состояться 15 августа, сообщила канцелярия... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T01:11

2024-08-09T01:11

2024-08-09T10:33

в мире

израиль

сша

египет

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Израиль отправит переговорщиков на встречу по соглашению о прекращении огня в секторе Газа, которая должна состояться 15 августа, сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху."По предложению США и посредников Израиль 15 августа отправит группу на переговоры, место проведения которых будет определено позднее, для согласования деталей реализации рамочного соглашения", — говорится в заявлении.Накануне Египет, Катар и США призвали Израиль и палестинское движение ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию "Железные мечи", Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли почти 40 тысяч человек, пострадали более 90 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. С начала мая Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.

https://ria.ru/20240809/ssha-1965079768.html

https://ria.ru/20240808/khamas-1964926015.html

израиль

сша

египет

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в мире, израиль, сша, египет, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году