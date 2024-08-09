Рейтинг@Mail.ru
Заявка на транзит газа через Украину немного выросла - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:37 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/gaz-1965104286.html
Заявка на транзит газа через Украину немного выросла
Заявка на транзит газа через Украину немного выросла - РИА Новости, 09.08.2024
Заявка на транзит газа через Украину немного выросла
Заявка на транзит газа из России через Украину в пятницу чуть выросла – до 38,45 миллиона кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T08:37
2024-08-09T08:37
экономика
украина
валерий герасимов
газпром
оператор гтс украины
евросоюз
европа
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18289841392caac1491d1e634f3f473e.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Заявка на транзит газа из России через Украину в пятницу чуть выросла – до 38,45 миллиона кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). Заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 9 августа составляет 38,45 миллиона кубометров по сравнению с 37,25 миллиона днем ранее. Заявки через ГИС "Сохрановка" остаются на нуле. При этом заявка не гарантирует фактической прокачки газа. "Газпром" накануне сообщал о подаче российского газа через ГИС "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме – 37,3 миллиона кубометров на 8 августа. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" является сейчас единственным для транзита российского газа через Украину в Европу. "Газпром" в 2023 году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Газ по маршруту получают в том числе Словакия, Венгрия, Австрия и Италия. Биржевые цены на газ в Европе в четверг на фоне опасений за транзит через Украину впервые с 8 декабря превысили 450 долларов за тысячу кубометров. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
https://ria.ru/20240808/gazprom-1964858990.html
https://ria.ru/20240808/gaz-1964987785.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752138017_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_676aed80dcd3a61e324219ecd0e223ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, валерий герасимов, газпром, оператор гтс украины, евросоюз, европа, россия
Экономика, Украина, Валерий Герасимов, Газпром, Оператор ГТС Украины, Евросоюз, Европа, Россия
Заявка на транзит газа через Украину немного выросла

Заявка на транзит газа через Украину выросла до 38,45 миллиона кубометров

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Заявка на транзит газа из России через Украину в пятницу чуть выросла – до 38,45 миллиона кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 9 августа составляет 38,45 миллиона кубометров по сравнению с 37,25 миллиона днем ранее. Заявки через ГИС "Сохрановка" остаются на нуле.
Труба с вентилем на газоизмерительной станции - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
"Газпром" продолжает подавать газ для транзита через Украину
Вчера, 11:08
При этом заявка не гарантирует фактической прокачки газа. "Газпром" накануне сообщал о подаче российского газа через ГИС "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме – 37,3 миллиона кубометров на 8 августа.
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" является сейчас единственным для транзита российского газа через Украину в Европу. "Газпром" в 2023 году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Газ по маршруту получают в том числе Словакия, Венгрия, Австрия и Италия.
Биржевые цены на газ в Европе в четверг на фоне опасений за транзит через Украину впервые с 8 декабря превысили 450 долларов за тысячу кубометров.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".
Газопровод в Польше - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Цены на газ в Европе превысили 450 долларов за тысячу кубометров
Вчера, 17:01
 
ЭкономикаУкраинаВалерий ГерасимовГазпромОператор ГТС УкраиныЕвросоюзЕвропаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала