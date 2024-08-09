https://ria.ru/20240809/gaz-1965104286.html

Заявка на транзит газа через Украину немного выросла

Заявка на транзит газа через Украину немного выросла - РИА Новости, 09.08.2024

Заявка на транзит газа через Украину немного выросла

Заявка на транзит газа из России через Украину в пятницу чуть выросла – до 38,45 миллиона кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T08:37

2024-08-09T08:37

2024-08-09T08:37

экономика

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валерий герасимов

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оператор гтс украины

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Заявка на транзит газа из России через Украину в пятницу чуть выросла – до 38,45 миллиона кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). Заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 9 августа составляет 38,45 миллиона кубометров по сравнению с 37,25 миллиона днем ранее. Заявки через ГИС "Сохрановка" остаются на нуле. При этом заявка не гарантирует фактической прокачки газа. "Газпром" накануне сообщал о подаче российского газа через ГИС "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме – 37,3 миллиона кубометров на 8 августа. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" является сейчас единственным для транзита российского газа через Украину в Европу. "Газпром" в 2023 году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Газ по маршруту получают в том числе Словакия, Венгрия, Австрия и Италия. Биржевые цены на газ в Европе в четверг на фоне опасений за транзит через Украину впервые с 8 декабря превысили 450 долларов за тысячу кубометров. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе "очень напряженной".

https://ria.ru/20240808/gazprom-1964858990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, украина, валерий герасимов, газпром, оператор гтс украины, евросоюз, европа, россия