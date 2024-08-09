Рейтинг@Mail.ru
Гатилов раскритиковал УВКПЧ ООН за молчание по поводу атак под Курском - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 09.08.2024 (обновлено: 18:41 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/gatilov-1965272687.html
Гатилов раскритиковал УВКПЧ ООН за молчание по поводу атак под Курском
Гатилов раскритиковал УВКПЧ ООН за молчание по поводу атак под Курском - РИА Новости, 09.08.2024
Гатилов раскритиковал УВКПЧ ООН за молчание по поводу атак под Курском
Молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и специальных процедур Совета ООН по правам человека в отношении преступлений киевского... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T18:33
2024-08-09T18:41
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
геннадий гатилов
оон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103934/39/1039343994_0:40:2881:1661_1920x0_80_0_0_4daf4caed99eb3da04d977b421732a23.jpg
ЖЕНЕВА, 9 авг - РИА Новости. Молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и специальных процедур Совета ООН по правам человека в отношении преступлений киевского режима в Курской области является позорным, говорится в заявлении постоянного представителя РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова в Telegram-канале дипмиссии. УВКПЧ не публиковало никаких заявлений о нападении ВСУ на Курскую область с начала украинского наступления 6 августа. При этом в мае управление спустя три дня осудило российское наступление в Харьковской области, предпринятое для защиты жителей Белгородской области. Ранее в пятницу официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел заявила во время брифинга, отвечая на прямой на вопрос РИА Новости, что управление обеспокоено сообщениями о жертвах среди мирных жителей Курской области, не осудив при этом действия Украины. "Однако вот уже многодневное "гробовое молчание" со стороны Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), его главы Фолькера Тюрка, а также спецпроцедур Совета ООН по правам человека (СПЧ) - абсолютный позор для этой на словах "беспристрастной" международной правозащитной структуры и механизмов СПЧ соответственно. Очередное наглядное подтверждение предвзятого отношения к нашей стране и безразличия к судьбе ее граждан", - сказано в публикации Гатилова. Он призвал УВКПЧ, его руководство и спецпроцедуры СПЧ продемонстрировать принципиальность и решительно осудить преступления киевского режима в городе Суджа и на территории Курской области. "В противном случае все они рискуют остаться безмолвными ретрансляторами установок "коллективного Запада". Если, конечно, это не было их изначальным желанием", - подчеркнул постпред РФ в Женеве. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240809/ataki-1965268856.html
https://ria.ru/20240808/polyanskiy-1965010922.html
https://ria.ru/20240808/oon-1965044951.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103934/39/1039343994_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_e49d39d5974f50ce57d6ec881fe55c27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, курская область, геннадий гатилов, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Геннадий Гатилов, ООН, Вооруженные силы Украины
Гатилов раскритиковал УВКПЧ ООН за молчание по поводу атак под Курском

Гатилов: молчание УВКПЧ ООН по поводу атак на Курскую область позорно

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Геннадий Гатилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 9 авг - РИА Новости. Молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и специальных процедур Совета ООН по правам человека в отношении преступлений киевского режима в Курской области является позорным, говорится в заявлении постоянного представителя РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова в Telegram-канале дипмиссии.
УВКПЧ не публиковало никаких заявлений о нападении ВСУ на Курскую область с начала украинского наступления 6 августа. При этом в мае управление спустя три дня осудило российское наступление в Харьковской области, предпринятое для защиты жителей Белгородской области. Ранее в пятницу официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел заявила во время брифинга, отвечая на прямой на вопрос РИА Новости, что управление обеспокоено сообщениями о жертвах среди мирных жителей Курской области, не осудив при этом действия Украины.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
"По лекалам ИГ*". Гатилов высказался об атаках ВСУ под Курском
Вчера, 18:18
"Однако вот уже многодневное "гробовое молчание" со стороны Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), его главы Фолькера Тюрка, а также спецпроцедур Совета ООН по правам человека (СПЧ) - абсолютный позор для этой на словах "беспристрастной" международной правозащитной структуры и механизмов СПЧ соответственно. Очередное наглядное подтверждение предвзятого отношения к нашей стране и безразличия к судьбе ее граждан", - сказано в публикации Гатилова.
Он призвал УВКПЧ, его руководство и спецпроцедуры СПЧ продемонстрировать принципиальность и решительно осудить преступления киевского режима в городе Суджа и на территории Курской области.
"В противном случае все они рискуют остаться безмолвными ретрансляторами установок "коллективного Запада". Если, конечно, это не было их изначальным желанием", - подчеркнул постпред РФ в Женеве.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Запад оправдывает атаки ВСУ на Курскую область, заявил Полянский
8 августа, 18:13
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Пожар на месте атаки БПЛА со стороны ВСУ на территорию завода в Коренево Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В ООН не могут понять, кто виновен в нападении на Курскую область
8 августа, 20:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьГеннадий ГатиловООНВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала