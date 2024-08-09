https://ria.ru/20240809/gatilov-1965272687.html

Гатилов раскритиковал УВКПЧ ООН за молчание по поводу атак под Курском

Гатилов раскритиковал УВКПЧ ООН за молчание по поводу атак под Курском - РИА Новости, 09.08.2024

Гатилов раскритиковал УВКПЧ ООН за молчание по поводу атак под Курском

Молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и специальных процедур Совета ООН по правам человека в отношении преступлений киевского... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T18:33

2024-08-09T18:33

2024-08-09T18:41

специальная военная операция на украине

в мире

россия

курская область

геннадий гатилов

оон

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103934/39/1039343994_0:40:2881:1661_1920x0_80_0_0_4daf4caed99eb3da04d977b421732a23.jpg

ЖЕНЕВА, 9 авг - РИА Новости. Молчание Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и специальных процедур Совета ООН по правам человека в отношении преступлений киевского режима в Курской области является позорным, говорится в заявлении постоянного представителя РФ при ООН в Женеве Геннадия Гатилова в Telegram-канале дипмиссии. УВКПЧ не публиковало никаких заявлений о нападении ВСУ на Курскую область с начала украинского наступления 6 августа. При этом в мае управление спустя три дня осудило российское наступление в Харьковской области, предпринятое для защиты жителей Белгородской области. Ранее в пятницу официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел заявила во время брифинга, отвечая на прямой на вопрос РИА Новости, что управление обеспокоено сообщениями о жертвах среди мирных жителей Курской области, не осудив при этом действия Украины. "Однако вот уже многодневное "гробовое молчание" со стороны Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), его главы Фолькера Тюрка, а также спецпроцедур Совета ООН по правам человека (СПЧ) - абсолютный позор для этой на словах "беспристрастной" международной правозащитной структуры и механизмов СПЧ соответственно. Очередное наглядное подтверждение предвзятого отношения к нашей стране и безразличия к судьбе ее граждан", - сказано в публикации Гатилова. Он призвал УВКПЧ, его руководство и спецпроцедуры СПЧ продемонстрировать принципиальность и решительно осудить преступления киевского режима в городе Суджа и на территории Курской области. "В противном случае все они рискуют остаться безмолвными ретрансляторами установок "коллективного Запада". Если, конечно, это не было их изначальным желанием", - подчеркнул постпред РФ в Женеве. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240809/ataki-1965268856.html

https://ria.ru/20240808/polyanskiy-1965010922.html

https://ria.ru/20240808/oon-1965044951.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, курская область, геннадий гатилов, оон, вооруженные силы украины