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В ФРГ заявили о замешательстве в ВСУ относительно операции под Курском - РИА Новости, 09.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:42 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/frg-1965302743.html
В ФРГ заявили о замешательстве в ВСУ относительно операции под Курском
В ФРГ заявили о замешательстве в ВСУ относительно операции под Курском - РИА Новости, 09.08.2024
В ФРГ заявили о замешательстве в ВСУ относительно операции под Курском
Часть украинских военных недовольна или находится в замешательстве относительно действий ВСУ в Курской области, заявил главный редактор немецкой газеты Bild... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T21:42
2024-08-09T21:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
курская область
донецк
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Часть украинских военных недовольна или находится в замешательстве относительно действий ВСУ в Курской области, заявил главный редактор немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер."Источники, с которыми я общаюсь, настроены очень скептически и критически. В военных кругах многие задаются вопросом, как может быть, что Украина устроила такую масштабную операцию там в то время, как у нее огромные проблемы в Донецке. Там нужно оружие, боеприпасы и прежде всего солдаты", — сообщил обозреватель.По его словам, ВСУ не хватает людей сразу на нескольких участках на линии фронта."Одна из самых больших проблем Украины заключается в том, что на некоторых прифронтовых участках просто не хватает солдат. Офицеры, с которыми я разговариваю, удивлены тем, что сейчас разворачивается это наступление", — утверждает Ронцхаймер.Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков. Он отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом ВСУ и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://ria.ru/20240809/kursk-1965290697.html
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в мире, украина, курская область, донецк, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Курская область, Донецк, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В ФРГ заявили о замешательстве в ВСУ относительно операции под Курском

Ронцхаймер: часть украинских военных возмущена операцией в Курской области

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Часть украинских военных недовольна или находится в замешательстве относительно действий ВСУ в Курской области, заявил главный редактор немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер.
"Источники, с которыми я общаюсь, настроены очень скептически и критически. В военных кругах многие задаются вопросом, как может быть, что Украина устроила такую масштабную операцию там в то время, как у нее огромные проблемы в Донецке. Там нужно оружие, боеприпасы и прежде всего солдаты", — сообщил обозреватель.
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По его словам, ВСУ не хватает людей сразу на нескольких участках на линии фронта.
"Одна из самых больших проблем Украины заключается в том, что на некоторых прифронтовых участках просто не хватает солдат. Офицеры, с которыми я разговариваю, удивлены тем, что сейчас разворачивается это наступление", — утверждает Ронцхаймер.
Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков. Он отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКурская областьДонецкВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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