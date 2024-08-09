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Фестиваль "Сады и люди": самое красивое место для прогулок в Москве - РИА Новости, 09.08.2024
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Культура
 
12:30 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/festival-1965130943.html
Фестиваль "Сады и люди": самое красивое место для прогулок в Москве
Фестиваль "Сады и люди": самое красивое место для прогулок в Москве - РИА Новости, 09.08.2024
Фестиваль "Сады и люди": самое красивое место для прогулок в Москве
В московском парке "Сокольники" открылся самый красивый и зеленый фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди". Что там можно увидеть и в каких мероприятиях... РИА Новости, 09.08.2024
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В московском парке "Сокольники" открылся самый красивый и зеленый фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди". Что там можно увидеть и в каких мероприятиях поучаствовать — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, хаяо миядзаки, сергей филин, москва, куда сходить , что посмотреть , цветы
Фото, Культура, Хаяо Миядзаки, Сергей Филин, Москва, куда сходить , что посмотреть , Цветы
Фестиваль "Сады и люди": самое красивое место для прогулок в Москве

В парке "Сокольники" открылся фестиваль ландшафтного дизайна "Сады и люди"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В московском парке "Сокольники" открылся самый красивый и зеленый фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди". Что там можно увидеть и в каких мероприятиях поучаствовать — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Тема десятого юбилейного международного фестиваля ландшафтного дизайна — "В поисках приключений".

На фото: арт-объект "В гостях у сказки".

Арт-объект В гостях у сказки, представленный на X Московском международном фестивале Сады и люди в парке Сокольники в Москве

Тема десятого юбилейного международного фестиваля ландшафтного дизайна — "В поисках приключений".

На фото: арт-объект "В гостях у сказки".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Центральное событие — конкурс авторских выставочных садов. Из сотни работ организаторы выберут самые интересные.

На фото: арт-объект "Кротовая нора".

Арт-объект Кротовая нора, представленный на X Московском международном фестивале Сады и люди в парке Сокольники в Москве

Центральное событие — конкурс авторских выставочных садов. Из сотни работ организаторы выберут самые интересные.

На фото: арт-объект "Кротовая нора".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Профессиональное жюри, определит победителей в трех номинациях: "Большой сад", "Малый сад", "Сад-инсталляция".

На фото: арт-объект "Параллели".

Арт-объект Параллели, представленный на X Московском международном фестивале Сады и люди в парке Сокольники в Москве

Профессиональное жюри, определит победителей в трех номинациях: "Большой сад", "Малый сад", "Сад-инсталляция".

На фото: арт-объект "Параллели".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Участниками фестиваля стали не только профессиональные озеленители, но и любители.

На фото: арт-объект "Экспедиция".

Арт-объект Экспедиция, представленный на X Московском международном фестивале Сады и люди в парке Сокольники в Москве

Участниками фестиваля стали не только профессиональные озеленители, но и любители.

На фото: арт-объект "Экспедиция".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

А посетители могут полюбоваться красивыми садами, цветочными арт-объектами, узнать о современных трендах ландшафтного дизайна.

Арт-объект, представленный на X Московском международном фестивале Сады и люди в парке Сокольники в Москве

А посетители могут полюбоваться красивыми садами, цветочными арт-объектами, узнать о современных трендах ландшафтного дизайна.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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5 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Один из арт-объектов фестиваля называется "Вселенная Хаяо Миядзаки".

Арт-объект Вселенная Хаяо Миядзаки, представленный на X Московском международном фестивале Сады и люди в парке Сокольники в Москве

Один из арт-объектов фестиваля называется "Вселенная Хаяо Миядзаки".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Традиционно гостями фестиваля становятся звезды. В этом году это артисты балета Анастасия Шилова, Сергей Филин с супругой балериной Марией Прорвич (слева направо).

Артисты балета Анастасия Шилова, Сергей Филин с супругой артисткой балета Марией Прорвич на X Московском международном фестивале Сады и люди в парке Сокольники в Москве

Традиционно гостями фестиваля становятся звезды. В этом году это артисты балета Анастасия Шилова, Сергей Филин с супругой балериной Марией Прорвич (слева направо).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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7 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Познакомиться с искусством ландшафтных дизайнеров пришла и телеведущая Лариса Вербицкая.

Телеведущая Лариса Вербицкая на X Московском международном фестивале Сады и люди в парке Сокольники в Москве

Познакомиться с искусством ландшафтных дизайнеров пришла и телеведущая Лариса Вербицкая.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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8 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актриса Юлия Такшина примет участие в мастер-классе со звездой. Артистку научат сажать растения, разбираться в них, ухаживать за ними.

Актриса Юлия Такшина на X Московском международном фестивале Сады и люди в парке Сокольники в Москве

Актриса Юлия Такшина примет участие в мастер-классе со звездой. Артистку научат сажать растения, разбираться в них, ухаживать за ними.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Предусмотрены и программы для детей, участники которых смогут высадить и украсить сад, совершить прогулку, во время которой им расскажут о растениях.

Арт-объект "Прекрасная зеленая".

Арт-объект Прекрасная зеленая, представленный на X Московском международном фестивале Сады и люди в парке Сокольники в Москве

Предусмотрены и программы для детей, участники которых смогут высадить и украсить сад, совершить прогулку, во время которой им расскажут о растениях.

Арт-объект "Прекрасная зеленая".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Пять раз в день будут проходить экскурсии по площадкам фестиваля. Начало вечерних, во время которых гости смогут полюбоваться эффектной подсветкой, в 19.00.

На фото: арт-объект "Олени в поисках приключений".

Арт-объект Олени в поисках приключений, представленный на X Московском международном фестивале Сады и люди в парке Сокольники в Москве

Пять раз в день будут проходить экскурсии по площадкам фестиваля. Начало вечерних, во время которых гости смогут полюбоваться эффектной подсветкой, в 19.00.

На фото: арт-объект "Олени в поисках приключений".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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11 из 11
 
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