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Фестиваль "Сады и люди": самое красивое место для прогулок в Москве

Фестиваль "Сады и люди": самое красивое место для прогулок в Москве - РИА Новости, 09.08.2024

Фестиваль "Сады и люди": самое красивое место для прогулок в Москве

В московском парке "Сокольники" открылся самый красивый и зеленый фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди". Что там можно увидеть и в каких мероприятиях... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T12:30

2024-08-09T12:30

2024-08-09T12:30

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В московском парке "Сокольники" открылся самый красивый и зеленый фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди". Что там можно увидеть и в каких мероприятиях поучаствовать — в фотоленте РИА Новости.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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