Фестиваль "Сады и люди": самое красивое место для прогулок в Москве

В парке "Сокольники" открылся фестиваль ландшафтного дизайна "Сады и люди"
Тема десятого юбилейного международного фестиваля ландшафтного дизайна — "В поисках приключений".
На фото: арт-объект "В гостях у сказки".
Тема десятого юбилейного международного фестиваля ландшафтного дизайна — "В поисках приключений".
На фото: арт-объект "В гостях у сказки".
Центральное событие — конкурс авторских выставочных садов. Из сотни работ организаторы выберут самые интересные.
На фото: арт-объект "Кротовая нора".
Центральное событие — конкурс авторских выставочных садов. Из сотни работ организаторы выберут самые интересные.
На фото: арт-объект "Кротовая нора".
Профессиональное жюри, определит победителей в трех номинациях: "Большой сад", "Малый сад", "Сад-инсталляция".
На фото: арт-объект "Параллели".
Профессиональное жюри, определит победителей в трех номинациях: "Большой сад", "Малый сад", "Сад-инсталляция".
На фото: арт-объект "Параллели".
Участниками фестиваля стали не только профессиональные озеленители, но и любители.
На фото: арт-объект "Экспедиция".
Участниками фестиваля стали не только профессиональные озеленители, но и любители.
На фото: арт-объект "Экспедиция".
А посетители могут полюбоваться красивыми садами, цветочными арт-объектами, узнать о современных трендах ландшафтного дизайна.
А посетители могут полюбоваться красивыми садами, цветочными арт-объектами, узнать о современных трендах ландшафтного дизайна.
Один из арт-объектов фестиваля называется "Вселенная Хаяо Миядзаки".
Один из арт-объектов фестиваля называется "Вселенная Хаяо Миядзаки".
Традиционно гостями фестиваля становятся звезды. В этом году это артисты балета Анастасия Шилова, Сергей Филин с супругой балериной Марией Прорвич (слева направо).
Традиционно гостями фестиваля становятся звезды. В этом году это артисты балета Анастасия Шилова, Сергей Филин с супругой балериной Марией Прорвич (слева направо).
Познакомиться с искусством ландшафтных дизайнеров пришла и телеведущая Лариса Вербицкая.
Познакомиться с искусством ландшафтных дизайнеров пришла и телеведущая Лариса Вербицкая.
Актриса Юлия Такшина примет участие в мастер-классе со звездой. Артистку научат сажать растения, разбираться в них, ухаживать за ними.
Актриса Юлия Такшина примет участие в мастер-классе со звездой. Артистку научат сажать растения, разбираться в них, ухаживать за ними.
Предусмотрены и программы для детей, участники которых смогут высадить и украсить сад, совершить прогулку, во время которой им расскажут о растениях.
Арт-объект "Прекрасная зеленая".
Предусмотрены и программы для детей, участники которых смогут высадить и украсить сад, совершить прогулку, во время которой им расскажут о растениях.
Арт-объект "Прекрасная зеленая".
Пять раз в день будут проходить экскурсии по площадкам фестиваля. Начало вечерних, во время которых гости смогут полюбоваться эффектной подсветкой, в 19.00.
На фото: арт-объект "Олени в поисках приключений".
Пять раз в день будут проходить экскурсии по площадкам фестиваля. Начало вечерних, во время которых гости смогут полюбоваться эффектной подсветкой, в 19.00.
На фото: арт-объект "Олени в поисках приключений".