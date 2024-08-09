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Цены на газ в Европе обновили максимум года - РИА Новости, 09.08.2024
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18:16 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/evropa-1965268290.html
Цены на газ в Европе обновили максимум года
Цены на газ в Европе обновили максимум года - РИА Новости, 09.08.2024
Цены на газ в Европе обновили максимум года
Биржевые цены на газ в Европе на опасениях за транзит газа через Украину из России обновили максимум года, превысив отметку в 460 долларов за тысячу кубометров, РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T18:16
2024-08-09T18:16
экономика
европа
россия
украина
сергей куприянов
валерий герасимов
газпром
евростат
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на опасениях за транзит газа через Украину из России обновили максимум года, превысив отметку в 460 долларов за тысячу кубометров, повышательный тренд может сохраниться, следует из данных лондонской биржи ICE и мнения аналитиков. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 455 долларов (+0,5%) за тысячу кубометров. По состоянию на 17.40 мск их стоимость составляет 458,9 доллара (+1,4%). А минутами ранее они достигли 460,3 доллара (+1,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 452,8 доллара за тысячу кубометров. Она стала максимальной с 1 декабря прошлого года. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области - сейчас единственный для транзита газа через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 14,9 миллиарда кубометров, что, по данным Евростата, составило примерно 4,5% от потребления в ЕС. И если трубопровод в районе города Суджи будет поврежден, это существенно повлияет на поставки газа в Европу, поэтому рынку придется реагировать на такие новости, отмечали накануне эксперты трейдинговой компании Energi Danmark. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов задал вопрос, кому выгоден резкий скачок цен на природный газ и СПГ в Европе из-за событий в районе Суджи. Также существенным фактором могут стать запланированные планово-профилактические работы на объектах норвежской газовой отрасли, отметил он. "По мнению аналитиков, не исключено, что эти работы могут затянуться, как это случилось в прошлом году. Аналитики также считают, что повышательный тренд цен на газ продолжится", – приводятся слова Куприянова в Telegram-канале "Газпрома". "Нервы все еще берут верх на рынке, поскольку сохраняются опасения вокруг поставок газа из России через Украину в Судже… Цены на отдельные контракты сейчас снова достигают недавние максимумы и психологическую отметку в 40 евро за МВтч (выше 450 долларов за тысячу кубометров – ред.)… по контрактам на ближайший месяц", – отметил эксперт консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, указал он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В Суджанском районе идут активные боевые действия, сообщало в пятницу Минобороны России.
https://ria.ru/20240808/evrosoyuz-1964769204.html
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экономика, европа, россия, украина, сергей куприянов, валерий герасимов, газпром, евростат, евросоюз, в мире
Экономика, Европа, Россия, Украина, Сергей Куприянов, Валерий Герасимов, Газпром, Евростат, Евросоюз, В мире
Цены на газ в Европе обновили максимум года

ICE: цены на газ в Европе обновили максимум года, превысив 460$ за тысячу кубов

© AP Photo / StringerГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Stringer
Газопровод. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе на опасениях за транзит газа через Украину из России обновили максимум года, превысив отметку в 460 долларов за тысячу кубометров, повышательный тренд может сохраниться, следует из данных лондонской биржи ICE и мнения аналитиков.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 455 долларов (+0,5%) за тысячу кубометров. По состоянию на 17.40 мск их стоимость составляет 458,9 доллара (+1,4%). А минутами ранее они достигли 460,3 доллара (+1,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 452,8 доллара за тысячу кубометров. Она стала максимальной с 1 декабря прошлого года.
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Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области - сейчас единственный для транзита газа через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 14,9 миллиарда кубометров, что, по данным Евростата, составило примерно 4,5% от потребления в ЕС. И если трубопровод в районе города Суджи будет поврежден, это существенно повлияет на поставки газа в Европу, поэтому рынку придется реагировать на такие новости, отмечали накануне эксперты трейдинговой компании Energi Danmark.
Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов задал вопрос, кому выгоден резкий скачок цен на природный газ и СПГ в Европе из-за событий в районе Суджи. Также существенным фактором могут стать запланированные планово-профилактические работы на объектах норвежской газовой отрасли, отметил он. "По мнению аналитиков, не исключено, что эти работы могут затянуться, как это случилось в прошлом году. Аналитики также считают, что повышательный тренд цен на газ продолжится", – приводятся слова Куприянова в Telegram-канале "Газпрома".
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"Нервы все еще берут верх на рынке, поскольку сохраняются опасения вокруг поставок газа из России через Украину в Судже… Цены на отдельные контракты сейчас снова достигают недавние максимумы и психологическую отметку в 40 евро за МВтч (выше 450 долларов за тысячу кубометров – ред.)… по контрактам на ближайший месяц", – отметил эксперт консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, указал он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В Суджанском районе идут активные боевые действия, сообщало в пятницу Минобороны России.
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