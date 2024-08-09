https://ria.ru/20240809/evropa-1965242521.html

Восточная Европа столкнулась с проблемой при подготовке к войне, пишут СМИ

Восточная Европа столкнулась с проблемой при подготовке к войне, пишут СМИ - РИА Новости, 09.08.2024

Восточная Европа столкнулась с проблемой при подготовке к войне, пишут СМИ

Страны Восточной Европы испытывают трудности с набором солдат для своих вооруженных сил, из-за чего на данный момент они не готовы к потенциальному военному... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:50

2024-08-09T16:50

2024-08-09T16:50

в мире

чехия

восточная европа

румыния

польша

венгрия

словакия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Страны Восточной Европы испытывают трудности с набором солдат для своих вооруженных сил, из-за чего на данный момент они не готовы к потенциальному военному конфликту с Россией, сообщает агентство Reuters.В материале говорится, что проблемы с пополнением рядов вооруженных сил испытывают Польша, Румыния, Венгрия, Чехия и Словакия. Начальник Генерального штаба ВС Чехии генерал Карел Рехка рассказал агентству, что нынешняя система управления вооруженными силами является "неустойчивой", а модернизация вооружения не сыграет значительной роли при дефиците кадров."Мы хотим сдержать любого потенциального противника в будущем <…> Мы ничего не сможем сделать без людей. Если мы модернизируем оборудование и у нас не будет достаточно компетентных и мотивированных людей, то это будут выброшенные на ветер деньги", — заявил он.Reuters отмечает, что в 2021 году Чехия достигла лишь 56 % от своей цели по набору в армию, однако в 2022 году этот показатель вырос до 85%. Тем временем, правительство Румынии начало активный набор на военную службу на фоне острой нехватки офицеров и рядового состава.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

https://ria.ru/20240809/evropa-1964977728.html

https://ria.ru/20240809/patriot-1965234601.html

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в мире, чехия, восточная европа, румыния, польша, венгрия, словакия