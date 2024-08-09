https://ria.ru/20240809/evropa-1964977728.html

"У них повсюду ДРГ". Европу окутала масштабная "шпионская сеть"

"У них повсюду ДРГ". Европу окутала масштабная "шпионская сеть" - РИА Новости, 09.08.2024

"У них повсюду ДРГ". Европу окутала масштабная "шпионская сеть"

Чехия вслед за Прибалтикой решила заняться "русским вопросом". Формулировка "угроза безопасности" и дальнейшая высылка становятся там обычным делом. Примеры для РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T08:00

2024-08-09T08:00

2024-08-09T08:04

религия

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россия

прибалтика

русская православная церковь

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Чехия вслед за Прибалтикой решила заняться "русским вопросом". Формулировка "угроза безопасности" и дальнейшая высылка становятся там обычным делом. Примеры для подражания тоже есть.Теневые доходы и подрывная деятельностьНастоятеля подворья РПЦ протоиерея Николая Лищенюка объявили в Чехии персоной нон грата. Он должен покинуть страну в течение месяца. По мнению силовиков, клирик "при поддержке российских властей создал структуру влияния и мог угрожать безопасности государства".Николай Лищенюк — уроженец Оренбургской области. Окончил Московскую духовную академию и уже два десятилетия находится в Чехии. Служил в храме Георгия Победоносца при российском посольстве в Праге, затем — в Петропавловском соборе в Карловых Варах.В августе 2023-го МВД аннулировало ему вид на жительство. Он это оспорил. Дошел до Конституционного суда, но проиграл.В чем именно обвинили настоятеля — неясно. В МВД руководствовались некоей секретной информацией от спецслужб. Из судебных вердиктов также ничего понять невозможно. Лишь Высший административный суд констатировал: протоиерей осуществлял "нежелательную деятельность".При содействии государственных органов Российской Федерации он создавал "структуру влияния, целью которой была поддержка сепаратистских тенденций в странах Европейского союза". Поэтому возникла "обоснованная опасность того, что заявитель (Лищенюк. — Прим. ред.) может поставить под угрозу безопасность государства".И никаких подробностей. Местные СМИ частично дорисовали картину. Порассуждали о связях клирика с русскими бизнесменами при реставрации Петропавловского собора. А также — о "теневых доходах" РПЦ с некоей фирмы по аренде квартир и нежилых помещений Vila Sofia.Разошлись во мненияхЛющенюк так и не смог ознакомиться с собственным делом. Потому что там гриф "секретно".Спецслужбы, передав информацию в суд, предупредили: покажете заявителю — нарушите закон. И заверили общественность: все прописано до мельчайших подробностей, что и когда обвиняемый совершал, кому и когда что говорил.Конституционный суд вынес окончательное решение в июне. А месяцем позже чешский сенат собрался на внеплановое совещание — обсудить деятельность структур РПЦ.Среди прочих на встречу пригласили директора Службы безопасности и информации Михала Куделку и главу гражданской разведки Владимира Посольду.По мнению председателя парламентского комитета по иностранным делам Павла Фишера, Русская православная церковь, подворье патриарха Московского и всея Руси в Чехии — это влияние враждебного государства. Согласно сайту Минкульта, подворье зарегистрировали в 2007-м."Было бы ошибкой позволять действовать здесь юридическим лицам, которые напрямую связаны с враждебной державой", — заявил он на пресс-конференции.Достаточно того, что подворье подчиняется непосредственно патриарху Кириллу, находящемуся под санкциями (с апреля 2023 года)."Наша цель — понять, не поддерживает ли эта организация войну России с Украиной и не является ли частью диверсионной деятельности против Чехии", — добавил сенатор.Но разобраться в непростом вопросе пытались еще в мае 2022-го. Минкульт после ряда проверок отказался отзывать регистрацию. Хотя формальный повод — высказывание патриарха Кирилла о поддержке спецоперации — был.Сенаторы также не пришли к единому мнению и отложили вопрос на неопределенный срок. А вот силовики от слов перешли к делу.Есть на кого равнятьсяЭтот случай — не первый. В сентябре 2023 года из Болгарии депортировали настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана (Змеева) и двух священников. Их вызвали в миграционную службу, объявили персонами нон грата и велели им покинуть страну в течение суток.Объяснили: "Меры были приняты в связи с их деятельностью, направленной против национальной безопасности и интересов Республики Болгария". И ничего более конкретного.СМИ же сообщили: архимандрит Вассиан, "исполняя поручения Москвы, вносил раскол" в соседствующую с Болгарской Македонскую православную церковь. Без доказательств.В феврале не продлили вид на жительство главе Эстонской православной церкви (ЭПЦ) митрополиту Таллинскому Евгению (Решетникову). Причина — "неясная", по мнению чиновников, позиция по российско-украинскому конфликту.Архиерей не раз говорил, что ЭПЦ "выступает против войны", "за мир и мирное разрешение любых конфликтов", но правительство это не удовлетворило: филиал "поддерживающей агрессию России" РПЦ опасен для страны.Впрочем, высылка митрополита Евгения лишь добавила проблем. Управление ЭПЦ теперь — в гибридном онлайн-формате. Русских священников в республике по-прежнему вызывают на "беседы" в МВД. А межгосударственные отношения вконец испортились. Похоже, Чехия решила пойти по тому же пути. Нужно только учесть ошибки коллег.

https://ria.ru/20240804/russkie-1963741368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

чехия, россия, прибалтика, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение