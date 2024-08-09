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Ермак сделал заявление о приглашении России на мирный саммит - РИА Новости, 09.08.2024
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15:27 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/ermak-1965216680.html
Ермак сделал заявление о приглашении России на мирный саммит
Ермак сделал заявление о приглашении России на мирный саммит - РИА Новости, 09.08.2024
Ермак сделал заявление о приглашении России на мирный саммит
Приглашение представителей России на саммит по Украине не означает начало переговоров, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:27
2024-08-09T15:27
в мире
украина
россия
дмитрий кулеба
владимир зеленский
киев
мид кнр
ван и (политик)
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Приглашение представителей России на саммит по Украине не означает начало переговоров, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью "Европейской правде"."Это не означает начало переговоров с Россией. Нет, речь идет совершенно не об этом" — утверждает политик.По его словам, главной целью этого саммита будет передать российским представителям украинский план по завершению конфликта.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 июля, находясь в Пекине, в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что "украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной". Он добавил, что переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение для достижения "справедливого и прочного мира". При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог. Владимир Зеленский в середине июля заявлял, что представители России должны присутствовать на втором мирном саммите.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли.
https://ria.ru/20240809/rikhter-1965194376.html
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в мире, украина, россия, дмитрий кулеба, владимир зеленский, киев, мид кнр, ван и (политик), политика, андрей ермак
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Киев, МИД КНР, Ван И (политик), Политика, Андрей Ермак
Ермак сделал заявление о приглашении России на мирный саммит

Ермак не считает приглашение России на саммит по Украине началом переговоров

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Глава Офиса президента Андрей Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Глава Офиса президента Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Приглашение представителей России на саммит по Украине не означает начало переговоров, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью "Европейской правде".
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"Это не означает начало переговоров с Россией. Нет, речь идет совершенно не об этом" — утверждает политик.
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По его словам, главной целью этого саммита будет передать российским представителям украинский план по завершению конфликта.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 июля, находясь в Пекине, в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что "украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной". Он добавил, что переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение для достижения "справедливого и прочного мира". При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог. Владимир Зеленский в середине июля заявлял, что представители России должны присутствовать на втором мирном саммите.
В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли.
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