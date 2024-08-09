https://ria.ru/20240809/ermak-1965216680.html
Ермак сделал заявление о приглашении России на мирный саммит
Ермак сделал заявление о приглашении России на мирный саммит - РИА Новости, 09.08.2024
Ермак сделал заявление о приглашении России на мирный саммит
Приглашение представителей России на саммит по Украине не означает начало переговоров, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:27
2024-08-09T15:27
2024-08-09T15:27
в мире
украина
россия
дмитрий кулеба
владимир зеленский
киев
мид кнр
ван и (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768939217_0:59:1043:646_1920x0_80_0_0_95b3b656c09a4af32d99296a0ea8154e.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Приглашение представителей России на саммит по Украине не означает начало переговоров, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью "Европейской правде"."Это не означает начало переговоров с Россией. Нет, речь идет совершенно не об этом" — утверждает политик.По его словам, главной целью этого саммита будет передать российским представителям украинский план по завершению конфликта.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 июля, находясь в Пекине, в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что "украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной". Он добавил, что переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение для достижения "справедливого и прочного мира". При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог. Владимир Зеленский в середине июля заявлял, что представители России должны присутствовать на втором мирном саммите.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли.
https://ria.ru/20240809/rikhter-1965194376.html
https://ria.ru/20240809/vsu-1965149039.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768939217_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_cf88b2cbf510cbb35629da893b2a6ff2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, дмитрий кулеба, владимир зеленский, киев, мид кнр, ван и (политик), политика, андрей ермак
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Киев, МИД КНР, Ван И (политик), Политика, Андрей Ермак
Ермак сделал заявление о приглашении России на мирный саммит
Ермак не считает приглашение России на саммит по Украине началом переговоров