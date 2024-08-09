https://ria.ru/20240809/ermak-1965216680.html

Ермак сделал заявление о приглашении России на мирный саммит

Ермак сделал заявление о приглашении России на мирный саммит - РИА Новости, 09.08.2024

Ермак сделал заявление о приглашении России на мирный саммит

Приглашение представителей России на саммит по Украине не означает начало переговоров, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T15:27

2024-08-09T15:27

2024-08-09T15:27

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мид кнр

ван и (политик)

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Приглашение представителей России на саммит по Украине не означает начало переговоров, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью "Европейской правде"."Это не означает начало переговоров с Россией. Нет, речь идет совершенно не об этом" — утверждает политик.По его словам, главной целью этого саммита будет передать российским представителям украинский план по завершению конфликта.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 июля, находясь в Пекине, в разговоре с главой МИД КНР Ван И заявил, что "украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной". Он добавил, что переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение для достижения "справедливого и прочного мира". При этом ранее Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и игнорировал заявления Москвы о готовности вести диалог. Владимир Зеленский в середине июля заявлял, что представители России должны присутствовать на втором мирном саммите.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли.

https://ria.ru/20240809/rikhter-1965194376.html

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