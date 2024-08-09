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Эксперт оценил влияние Запада на атаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
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13:13 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/ekspert-1965164124.html
Эксперт оценил влияние Запада на атаку ВСУ в Курской области
Эксперт оценил влияние Запада на атаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024
Эксперт оценил влияние Запада на атаку ВСУ в Курской области
Киев не мог организовать нападение ВСУ в Курской области, которое в Москве квалифицировали как теракт и назвали провокацией, без согласования с США или... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T13:13
2024-08-09T13:13
в мире
курская область
россия
сша
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
вооруженные силы украины
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БУДАПЕШТ, 9 авг - РИА Новости. Киев не мог организовать нападение ВСУ в Курской области, которое в Москве квалифицировали как теракт и назвали провокацией, без согласования с США или Великобританией, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради. "Мне кажется, исключено, что Украина не советовалась с Великобританией или США, она давно существует только на западные деньги", - сказал Ногради. По его словам, Украина, как и летом 2023 года перед саммитом НАТО, пытается продемонстрировать Западу, что способна добиться военного успеха, однако российский резерв значительно превышает украинский, поэтому украинские войска "будут вытеснены" с территории Курской области "в короткое время". "То, что сейчас происходит, - это демонстративная акция, она несколько дней будет фигурировать в западных СМИ, но решающего поворота не будет", - считает эксперт. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240807/vsu-1964764721.html
https://ria.ru/20240808/pentagon-1965064194.html
https://ria.ru/20240808/zelenskij-1964923599.html
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в мире, курская область, россия, сша, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, нато
В мире, Курская область, Россия, США, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, НАТО
Эксперт оценил влияние Запада на атаку ВСУ в Курской области

Ногради: Киев не мог атаковать Курскую область, не посоветовавшись с Западом

© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Поврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области
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Поврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
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БУДАПЕШТ, 9 авг - РИА Новости. Киев не мог организовать нападение ВСУ в Курской области, которое в Москве квалифицировали как теракт и назвали провокацией, без согласования с США или Великобританией, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради.
"Мне кажется, исключено, что Украина не советовалась с Великобританией или США, она давно существует только на западные деньги", - сказал Ногради.
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7 августа, 20:56
По его словам, Украина, как и летом 2023 года перед саммитом НАТО, пытается продемонстрировать Западу, что способна добиться военного успеха, однако российский резерв значительно превышает украинский, поэтому украинские войска "будут вытеснены" с территории Курской области "в короткое время".
"То, что сейчас происходит, - это демонстративная акция, она несколько дней будет фигурировать в западных СМИ, но решающего поворота не будет", - считает эксперт.
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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8 августа, 14:06
 
В миреКурская областьРоссияСШАВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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