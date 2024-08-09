https://ria.ru/20240809/ekspert-1965096887.html

Эксперт объяснил, почему Япония не требует извинений от США

Эксперт объяснил, почему Япония не требует извинений от США - РИА Новости, 09.08.2024

Эксперт объяснил, почему Япония не требует извинений от США

Япония не может открыто критиковать США за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и настаивать на извинениях, пока она остается зависимой от Вашингтона и... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T06:55

2024-08-09T06:55

2024-08-09T06:55

в мире

япония

сша

хиросима (префектура)

барак обама

вторая мировая война (1939-1945)

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ТОКИО, 9 авг – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Япония не может открыто критиковать США за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и настаивать на извинениях, пока она остается зависимой от Вашингтона и находится под американским "ядерным зонтиком", заявил в беседе с РИА Новости эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо. "Существует целый комплекс причин, по которым правительство Японии не требует извинений от США за атомные бомбардировки. Во-первых, Япония находится в подчинении у США с конца Второй мировой войны, она зависит от США в сфере обеспечения ее безопасности. Япония защищена так называемым американским "ядерным зонтиком". Поэтому Япония не может открыто критиковать США за атомные бомбардировки", - пояснил политолог. Вторая причина, по мнению профессора Камикубо, кроется в том, что Япония со времен Холодной войны "вынуждена поддерживать американский взгляд на историю, в частности, о том, что Вторая мировая война была завершена не столько вторжением советских войск на Сахалин, сколько атомными бомбардировками". "Кроме этого, внутри самой Японии также достаточно неоднозначная ситуация. В Японии вместо того, чтобы критиковать США за атомные бомбардировки, отмечается твердая вера в то, что Япония допустила ошибку, вступив в войну, в которой при атомных бомбардировках погибло большое количество людей, поэтому оппозиционные партии по сей день критикуют действия японского правительства в период Второй мировой войны. Странность ситуации в том, что даже оппозиционные партии, которые по своей сути настроены против США, не используют и не отрицают атомные бомбардировки, когда критикуют правящую Либерально-демократическую партию", - добавил он. В 2016 году бывший президент США Барак Обама стал первым американским лидером, посетившим Хиросиму. В преддверие его визита агентство Киодо провело опрос общественного мнения, согласно которому 78,3% респондентов ответили, что они не видят необходимости в извинениях США. Как написал тогда в социальных сетях бывший мэр японской Осаки Тору Хасимото, "лучший эффект от визита президента Обамы в Хиросиму в том, что теперь Японии не придется извиняться перед Китаем и Южной Кореей, ведь Америка продемонстрировала, что в извинениях за прошлые войны нет необходимости". Отвечая на вопрос о том, может ли быть связано нежелание Токио настаивать на извинениях США с опасениями, что это может привести к аналогичным требованиям со стороны азиатских стран, Масато Камикубо заявил, что так не считает. "Я не думаю, что японское правительство этого опасается. Ни одна из азиатских стран не считает оправданными атомные бомбардировки США. Думаю, что, в частности, Китай сильнее других бы поддержал позицию Японии (с требованиями извинений – ред.) и критиковал бы США. Кроме этого, полагаю, что даже если бы Япония потребовала бы извинений от США, ее соседи вряд ли бы стали требовать еще более крупные извинения от Японии (чем она уже принесла – ред.)", - подчеркнул эксперт. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира", в ходе которых ни власти Японии, ни представители других стран предпочитают не говорить о том, кто именно сбросил атомные бомбы на японские города.

https://ria.ru/20240413/yaponiya-1939735287.html

https://ria.ru/20240509/yaponiya-1944851103.html

https://ria.ru/20240806/yaponiya-1964289316.html

япония

сша

хиросима (префектура)

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в мире, япония, сша, хиросима (префектура), барак обама, вторая мировая война (1939-1945)