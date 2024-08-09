https://ria.ru/20240809/ekspert-1965082978.html

Эксперт рассказала о новом способе мошенничества с помощью ИИ

Эксперт рассказала о новом способе мошенничества с помощью ИИ - РИА Новости, 09.08.2024

Эксперт рассказала о новом способе мошенничества с помощью ИИ

Мошенники начали использовать искусственный интеллект, чтобы подделывать аудио и видеосообщения от имени жертв их знакомым, рассказала РИА Новости куратор... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T02:31

2024-08-09T02:31

2024-08-09T06:38

общество

технологии

россия

алла храпунова

whatsapp inc.

google

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мошенники начали использовать искусственный интеллект, чтобы подделывать аудио и видеосообщения от имени жертв их знакомым, рассказала РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. "Сейчас повысилась активность взлома аккаунтов WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*). Взломав аккаунт, мошенники мгновенно скачивают всю имеющуюся переписку, голосовые и видео сообщения. С помощью ИИ подделываются сообщения от имени жертвы ее знакомым. При этом сохраняется интонация, мимика, привычные обороты жертвы, что вызывает доверие у знакомых, которым мошенники шлют такие дипфейки", - рассказала эксперт. По ее словам, в сфабрикованном "диалоге" мошенники все чаще избегают в начале общения разговаривать о деньгах, а начинаются попытки ввести в заблуждение с привычных тем. Лишь затем переходят к попыткам получить доступ к деньгам. В подобных случаях Храпунова советует связаться со знакомым, от которого поступает просьба о помощи, любым другим способом и уточнить, действительно ли она нужна. Также рекомендуется использовать механизм "контрольного вопроса", когда в переписке можно задать какой-то вопрос, ответ на который известен только владельцу аккаунта. "Если мошенник в переписке указал, на какой счет надо перечислить финансовую помощь, будет полезным сделать фото экрана и направить данные о счете мошенника в банк – таким образом реквизиты смогут попасть в базу Банка России, на основании которой другие банки смогут приостановить поток денежных средств на эту карту", - советовала Храпунова. Если человек обнаружил взлом своего аккаунта, стоит через опцию "Статус" в другом мессенджере или соцсетях предупредить свои контакты о взломе, отметила Храпунова. А во взломанном аккаунте WhatsApp, во вкладе "Связанные устройства", следует отключить все активные сеансы. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская."Если нет возможности войти в мессенджер, поможет полное удаление приложения с устройства и повторная установка. После этого нужно обязательно установить двухэтапную проверку входа в настройках безопасности", - подчеркнула Храпунова. Для предотвращения взлома специалист рекомендовала аккуратнее относится к считыванию QR-кодов. "Их появилось великое множество, и мошенники пользуются любопытством людей, вшивая в коды вредоносное ПО, вирусы, дистанционные доступы к устройству жертвы. Многие пользователи мессенджеров зачастую пересылают друг другу анимированные открытки – они тоже несут угрозу. Анимированные изображения позволяют вшивать в свой код вирусы и вредоносное ПО, которое загружается незаметно для пользователя на устройство", - сообщила эксперт. По словам Храпуновой, стоит также внимательно относиться к ссылкам на веб-версию WhatsApp в поисковой выдаче Google. "Для безопасности, следует в настройках безопасности мессенджера отключить автоматическое сохранение переписки в Google и автозагрузку файлов. Не стоит пользоваться веб-версией WhatsApp на чужих устройствах и лучше обязательно установить антивирус на телефоне", - призвала Храпунова.

https://ria.ru/20240113/soobscheniya-1921077921.html

https://ria.ru/20240301/moshenniki-1930555010.html

https://ria.ru/20240201/neyroset-1924705442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, технологии, россия, алла храпунова, whatsapp inc., google