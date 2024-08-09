Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала о новом способе мошенничества с помощью ИИ - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:31 09.08.2024 (обновлено: 06:38 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/ekspert-1965082978.html
Эксперт рассказала о новом способе мошенничества с помощью ИИ
Эксперт рассказала о новом способе мошенничества с помощью ИИ - РИА Новости, 09.08.2024
Эксперт рассказала о новом способе мошенничества с помощью ИИ
Мошенники начали использовать искусственный интеллект, чтобы подделывать аудио и видеосообщения от имени жертв их знакомым, рассказала РИА Новости куратор... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T02:31
2024-08-09T06:38
общество
технологии
россия
алла храпунова
whatsapp inc.
google
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_fb97cc917912e53543eb42ecbb6d1da3.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мошенники начали использовать искусственный интеллект, чтобы подделывать аудио и видеосообщения от имени жертв их знакомым, рассказала РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. "Сейчас повысилась активность взлома аккаунтов WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*). Взломав аккаунт, мошенники мгновенно скачивают всю имеющуюся переписку, голосовые и видео сообщения. С помощью ИИ подделываются сообщения от имени жертвы ее знакомым. При этом сохраняется интонация, мимика, привычные обороты жертвы, что вызывает доверие у знакомых, которым мошенники шлют такие дипфейки", - рассказала эксперт. По ее словам, в сфабрикованном "диалоге" мошенники все чаще избегают в начале общения разговаривать о деньгах, а начинаются попытки ввести в заблуждение с привычных тем. Лишь затем переходят к попыткам получить доступ к деньгам. В подобных случаях Храпунова советует связаться со знакомым, от которого поступает просьба о помощи, любым другим способом и уточнить, действительно ли она нужна. Также рекомендуется использовать механизм "контрольного вопроса", когда в переписке можно задать какой-то вопрос, ответ на который известен только владельцу аккаунта. "Если мошенник в переписке указал, на какой счет надо перечислить финансовую помощь, будет полезным сделать фото экрана и направить данные о счете мошенника в банк – таким образом реквизиты смогут попасть в базу Банка России, на основании которой другие банки смогут приостановить поток денежных средств на эту карту", - советовала Храпунова. Если человек обнаружил взлом своего аккаунта, стоит через опцию "Статус" в другом мессенджере или соцсетях предупредить свои контакты о взломе, отметила Храпунова. А во взломанном аккаунте WhatsApp, во вкладе "Связанные устройства", следует отключить все активные сеансы. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская."Если нет возможности войти в мессенджер, поможет полное удаление приложения с устройства и повторная установка. После этого нужно обязательно установить двухэтапную проверку входа в настройках безопасности", - подчеркнула Храпунова. Для предотвращения взлома специалист рекомендовала аккуратнее относится к считыванию QR-кодов. "Их появилось великое множество, и мошенники пользуются любопытством людей, вшивая в коды вредоносное ПО, вирусы, дистанционные доступы к устройству жертвы. Многие пользователи мессенджеров зачастую пересылают друг другу анимированные открытки – они тоже несут угрозу. Анимированные изображения позволяют вшивать в свой код вирусы и вредоносное ПО, которое загружается незаметно для пользователя на устройство", - сообщила эксперт. По словам Храпуновой, стоит также внимательно относиться к ссылкам на веб-версию WhatsApp в поисковой выдаче Google. "Для безопасности, следует в настройках безопасности мессенджера отключить автоматическое сохранение переписки в Google и автозагрузку файлов. Не стоит пользоваться веб-версией WhatsApp на чужих устройствах и лучше обязательно установить антивирус на телефоне", - призвала Храпунова.
https://ria.ru/20240113/soobscheniya-1921077921.html
https://ria.ru/20240301/moshenniki-1930555010.html
https://ria.ru/20240201/neyroset-1924705442.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_7d0e6735a4c66c84a6aa9ad573f54c66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, алла храпунова, whatsapp inc., google
Общество, Технологии, Россия, Алла Храпунова, WhatsApp Inc., Google
Эксперт рассказала о новом способе мошенничества с помощью ИИ

Эксперт Храпунова: мошенники используют ИИ для подделки сообщений от имени жертв

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мошенники начали использовать искусственный интеллект, чтобы подделывать аудио и видеосообщения от имени жертв их знакомым, рассказала РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.
«
"Сейчас повысилась активность взлома аккаунтов WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*). Взломав аккаунт, мошенники мгновенно скачивают всю имеющуюся переписку, голосовые и видео сообщения. С помощью ИИ подделываются сообщения от имени жертвы ее знакомым. При этом сохраняется интонация, мимика, привычные обороты жертвы, что вызывает доверие у знакомых, которым мошенники шлют такие дипфейки", - рассказала эксперт.
Девушка отправляет голосовое сообщение - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Россиян предостерегли от отправки голосовых сообщений
13 января, 02:17
По ее словам, в сфабрикованном "диалоге" мошенники все чаще избегают в начале общения разговаривать о деньгах, а начинаются попытки ввести в заблуждение с привычных тем. Лишь затем переходят к попыткам получить доступ к деньгам.
В подобных случаях Храпунова советует связаться со знакомым, от которого поступает просьба о помощи, любым другим способом и уточнить, действительно ли она нужна. Также рекомендуется использовать механизм "контрольного вопроса", когда в переписке можно задать какой-то вопрос, ответ на который известен только владельцу аккаунта.
"Если мошенник в переписке указал, на какой счет надо перечислить финансовую помощь, будет полезным сделать фото экрана и направить данные о счете мошенника в банк – таким образом реквизиты смогут попасть в базу Банка России, на основании которой другие банки смогут приостановить поток денежных средств на эту карту", - советовала Храпунова.
Если человек обнаружил взлом своего аккаунта, стоит через опцию "Статус" в другом мессенджере или соцсетях предупредить свои контакты о взломе, отметила Храпунова. А во взломанном аккаунте WhatsApp, во вкладе "Связанные устройства", следует отключить все активные сеансы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мужчина идет по улице со смартфоном - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Эксперт раскрыл необычный способ обмана, применяемый мошенниками
1 марта, 17:30
"Если нет возможности войти в мессенджер, поможет полное удаление приложения с устройства и повторная установка. После этого нужно обязательно установить двухэтапную проверку входа в настройках безопасности", - подчеркнула Храпунова.
Для предотвращения взлома специалист рекомендовала аккуратнее относится к считыванию QR-кодов. "Их появилось великое множество, и мошенники пользуются любопытством людей, вшивая в коды вредоносное ПО, вирусы, дистанционные доступы к устройству жертвы. Многие пользователи мессенджеров зачастую пересылают друг другу анимированные открытки – они тоже несут угрозу. Анимированные изображения позволяют вшивать в свой код вирусы и вредоносное ПО, которое загружается незаметно для пользователя на устройство", - сообщила эксперт.
По словам Храпуновой, стоит также внимательно относиться к ссылкам на веб-версию WhatsApp в поисковой выдаче Google.
"Для безопасности, следует в настройках безопасности мессенджера отключить автоматическое сохранение переписки в Google и автозагрузку файлов. Не стоит пользоваться веб-версией WhatsApp на чужих устройствах и лучше обязательно установить антивирус на телефоне", - призвала Храпунова.
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Эксперт прогнозирует обязательное владение нейросетями при приеме на работу
1 февраля, 03:38
 
ОбществоТехнологииРоссияАлла ХрапуноваWhatsApp Inc.Google
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала