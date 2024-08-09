https://ria.ru/20240809/eksar-1965281270.html

Услуги ЭКСАР по страхованию и перестрахованию освобождены от НДС

Услуги ЭКСАР по страхованию и перестрахованию освобождены от НДС - РИА Новости, 09.08.2024

Услуги ЭКСАР по страхованию и перестрахованию освобождены от НДС

Закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость (НДС) все услуги по страхованию и перестрахованию, предоставляемые Российским агентством по страхованию... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T19:25

2024-08-09T19:25

2024-08-09T19:25

экономика

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость (НДС) все услуги по страхованию и перестрахованию, предоставляемые Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, входит в Группу РЭЦ), подписал президент РФ Владимир Путин.Как пояснили в ЭКСАР, ранее данное положение распространялось на услуги в части защиты экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков."Теперь же льгота расширена до всех услуг по страхованию и перестрахованию, которые оказывает ЭКСАР", - говорится в сообщении."Данная мера связана с поддержкой импорта и временными полномочиями ЭКСАР по перестрахованию внутрироссийских торговых кредитов. С введением освобождения от НДС при страховании критически важного импорта и операций на внутреннем рынке, продукты ЭКСАР становятся ещё более привлекательными для клиентов. Это, в свою очередь, повышает конкурентоспособность их товаров на рынке", – пояснил старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.

https://ria.ru/20240729/rets-1962793951.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика