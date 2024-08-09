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Услуги ЭКСАР по страхованию и перестрахованию освобождены от НДС
Услуги ЭКСАР по страхованию и перестрахованию освобождены от НДС - РИА Новости, 09.08.2024
Услуги ЭКСАР по страхованию и перестрахованию освобождены от НДС
Закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость (НДС) все услуги по страхованию и перестрахованию, предоставляемые Российским агентством по страхованию... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T19:25
2024-08-09T19:25
2024-08-09T19:25
экономика
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость (НДС) все услуги по страхованию и перестрахованию, предоставляемые Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, входит в Группу РЭЦ), подписал президент РФ Владимир Путин.Как пояснили в ЭКСАР, ранее данное положение распространялось на услуги в части защиты экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков."Теперь же льгота расширена до всех услуг по страхованию и перестрахованию, которые оказывает ЭКСАР", - говорится в сообщении."Данная мера связана с поддержкой импорта и временными полномочиями ЭКСАР по перестрахованию внутрироссийских торговых кредитов. С введением освобождения от НДС при страховании критически важного импорта и операций на внутреннем рынке, продукты ЭКСАР становятся ещё более привлекательными для клиентов. Это, в свою очередь, повышает конкурентоспособность их товаров на рынке", – пояснил старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.
https://ria.ru/20240729/rets-1962793951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость (НДС) все услуги по страхованию и перестрахованию, предоставляемые Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, входит в Группу РЭЦ), подписал президент РФ Владимир Путин.
Как пояснили в ЭКСАР, ранее данное положение распространялось на услуги в части защиты экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и (или) политических рисков.
«
"Теперь же льгота расширена до всех услуг по страхованию и перестрахованию, которые оказывает ЭКСАР", - говорится в сообщении.
"Данная мера связана с поддержкой импорта и временными полномочиями ЭКСАР по перестрахованию внутрироссийских торговых кредитов. С введением освобождения от НДС при страховании критически важного импорта и операций на внутреннем рынке, продукты ЭКСАР становятся ещё более привлекательными для клиентов. Это, в свою очередь, повышает конкурентоспособность их товаров на рынке", – пояснил старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.