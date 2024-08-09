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Экс-глава Каталонии Пучдемон остается на свободе, заявил глава ANK

Экс-глава Каталонии Пучдемон остается на свободе, заявил глава ANK - РИА Новости, 09.08.2024

Экс-глава Каталонии Пучдемон остается на свободе, заявил глава ANK

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, которого безуспешно пыталась арестовать испанская полиция, остается на свободе и в безопасности, сообщил глава... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T01:25

2024-08-09T01:25

2024-08-09T01:25

в мире

каталония

испания

барселона (город)

карлес пучдемон

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, которого безуспешно пыталась арестовать испанская полиция, остается на свободе и в безопасности, сообщил глава организации Каталонская национальная ассамблея (ANK) Льюис Льяк в соцсети Х на каталанском языке. В четверг полиция Каталонии активировала операцию по поиску и аресту Пучдемона, который вернулся в Испанию после почти семи лет бегства и выступил перед сторонниками в Барселоне, несмотря на национальный ордер на арест. "Президент Пучдемон попросил меня сообщить вам, что он здоров, в безопасности и, прежде всего, свободен", - написал глава ANK. Сотрудники правоохранительных органов Каталонии, не сумевшие обнаружить Пучдемона, задержали двух полицейских, которые, предположительно, помогли скрыться политику. Сообщалось, что в регионе будет начато расследование в отношении лиц, содействовавших его побегу.

https://ria.ru/20240619/ispaniya-1954026833.html

https://ria.ru/20240621/kataloniya-1954532340.html

каталония

испания

барселона (город)

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