https://ria.ru/20240809/ekonomist-1965092813.html

Эксперт спрогнозировал, какой будет российская экономика после спецоперации

Эксперт спрогнозировал, какой будет российская экономика после спецоперации - РИА Новости, 09.08.2024

Эксперт спрогнозировал, какой будет российская экономика после спецоперации

Экономика России с завершением спецоперации на Украине столкнется с рядом изменений, к которым надо заранее подготовиться, при этом обвала темпов роста ВВП не... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T05:49

2024-08-09T05:49

2024-08-09T08:00

экономика

украина

россия

михаил задорнов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798215297_0:313:3085:2048_1920x0_80_0_0_29fb921cf128907f55ac6a628e8f7f90.jpg

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Экономика России с завершением спецоперации на Украине столкнется с рядом изменений, к которым надо заранее подготовиться, при этом обвала темпов роста ВВП не будет, поделился прогнозом в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. "Будут серьезные изменения, их надо не только просчитывать, но и готовиться к ним. Что касается экономики в целом – фронтального обвала не будет, хотя возможно замедление производства в ОПК, в агрокомплексе южных регионов и металлургии", - ответил он на вопрос о том, какой будет экономика страны после завершения спецоперации на Украине. Кроме того, это повлияет и на рынок труда. "Это возврат в экономику трудовых ресурсов. Рискну сказать, что и миграционный прирост тоже увеличится", - отметил Задорнов. По итогам прошлого года миграционный прирост составил 100 тысяч человек против 62 тысяч годом ранее, но это все еще в 2,6 раза меньше показателя до коронавируса. Также изменится структура бюджетных расходов: на оборону они сократятся, однако понадобятся большие средства на создание институтов адаптации, работы с инвалидами, средств малой мобильности. При этом чтобы российская экономика получила максимальный положительный эффект от окончания спецоперации, требуется заблаговременная подготовка к этому, подытожил экономист.

https://ria.ru/20231119/sanktsii-1910381316.html

https://ria.ru/20240807/zadornov-1964776542.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, украина, россия, михаил задорнов