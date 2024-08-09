https://ria.ru/20240809/ekonomist-1965085913.html

Экономист оценил ситуацию с жильем после отмены льготной ипотеки

Экономист оценил ситуацию с жильем после отмены льготной ипотеки - РИА Новости, 09.08.2024

Экономист оценил ситуацию с жильем после отмены льготной ипотеки

Жесткой просадки рынка недвижимости после отмены льготной ипотеки в России не будет, реальные цены на жилье в стране снизятся примерно на 10% в течение двух... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T03:19

2024-08-09T03:19

2024-08-09T03:19

экономика

россия

москва

московская область (подмосковье)

михаил задорнов

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Жесткой просадки рынка недвижимости после отмены льготной ипотеки в России не будет, реальные цены на жилье в стране снизятся примерно на 10% в течение двух лет, спрогнозировал в интервью РИА Новости бывший глава Минфина РФ, экономист Михаил Задорнов. В России 1 июля была завершена массовая льготная ипотека на новостройки под 8%. Также власти начали ужесточать условия выдачи льготной ипотеки: в декабре 2023 года было введено правило "одна льготная ипотека на человека", а в летом этого года ужесточили условия выдачи "семейной ипотеки". "Жесткой просадки не ожидаю. Если говорить кратко, значительного падения цен на жилье не будет, хотя возможно снижение примерно на 10%. Оно помогло бы быстрее сбалансировать рынок, потому что стоимость жилья перегрета", - прокомментировал Задорнов. При этом, скорее всего, номинальные цены на жилье в России не снизятся. "При сохранении номинальных цен на жилье и при такой инфляции за два года произойдет реальное снижение стоимости квадратного метра", - пояснил Задорнов. В региональном разрезе ситуация будет различаться, считает он. В пяти крупнейших регионах - Москва и Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленобласть - номинальные цены, скорее всего, падать не будут, а останутся замороженными. А вот в регионах с малым вводом жилья стоимость квадратного метра может расти и дальше. Наконец, будет неизбежно сокращаться ценовой разрыв между вторичным рынком жилья и новостройками, заключил экономист.

https://ria.ru/20240808/zadornov-1964800464.html

https://realty.ria.ru/20240524/tsb-1948133388.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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экономика, россия, москва, московская область (подмосковье), михаил задорнов