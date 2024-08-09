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Экономист оценил ситуацию с жильем после отмены льготной ипотеки - РИА Новости, 09.08.2024
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03:19 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/ekonomist-1965085913.html
Экономист оценил ситуацию с жильем после отмены льготной ипотеки
Экономист оценил ситуацию с жильем после отмены льготной ипотеки - РИА Новости, 09.08.2024
Экономист оценил ситуацию с жильем после отмены льготной ипотеки
Жесткой просадки рынка недвижимости после отмены льготной ипотеки в России не будет, реальные цены на жилье в стране снизятся примерно на 10% в течение двух... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T03:19
2024-08-09T03:19
экономика
россия
москва
московская область (подмосковье)
михаил задорнов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Жесткой просадки рынка недвижимости после отмены льготной ипотеки в России не будет, реальные цены на жилье в стране снизятся примерно на 10% в течение двух лет, спрогнозировал в интервью РИА Новости бывший глава Минфина РФ, экономист Михаил Задорнов. В России 1 июля была завершена массовая льготная ипотека на новостройки под 8%. Также власти начали ужесточать условия выдачи льготной ипотеки: в декабре 2023 года было введено правило "одна льготная ипотека на человека", а в летом этого года ужесточили условия выдачи "семейной ипотеки". "Жесткой просадки не ожидаю. Если говорить кратко, значительного падения цен на жилье не будет, хотя возможно снижение примерно на 10%. Оно помогло бы быстрее сбалансировать рынок, потому что стоимость жилья перегрета", - прокомментировал Задорнов. При этом, скорее всего, номинальные цены на жилье в России не снизятся. "При сохранении номинальных цен на жилье и при такой инфляции за два года произойдет реальное снижение стоимости квадратного метра", - пояснил Задорнов. В региональном разрезе ситуация будет различаться, считает он. В пяти крупнейших регионах - Москва и Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленобласть - номинальные цены, скорее всего, падать не будут, а останутся замороженными. А вот в регионах с малым вводом жилья стоимость квадратного метра может расти и дальше. Наконец, будет неизбежно сокращаться ценовой разрыв между вторичным рынком жилья и новостройками, заключил экономист.
https://ria.ru/20240808/zadornov-1964800464.html
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экономика, россия, москва, московская область (подмосковье), михаил задорнов
Экономика, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Задорнов
Экономист оценил ситуацию с жильем после отмены льготной ипотеки

Экономист Задорнов: жесткой просадки рынка недвижимости в России не будет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКлючи от новых квартир
Ключи от новых квартир - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Жесткой просадки рынка недвижимости после отмены льготной ипотеки в России не будет, реальные цены на жилье в стране снизятся примерно на 10% в течение двух лет, спрогнозировал в интервью РИА Новости бывший глава Минфина РФ, экономист Михаил Задорнов.
В России 1 июля была завершена массовая льготная ипотека на новостройки под 8%. Также власти начали ужесточать условия выдачи льготной ипотеки: в декабре 2023 года было введено правило "одна льготная ипотека на человека", а в летом этого года ужесточили условия выдачи "семейной ипотеки".
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"Жесткой просадки не ожидаю. Если говорить кратко, значительного падения цен на жилье не будет, хотя возможно снижение примерно на 10%. Оно помогло бы быстрее сбалансировать рынок, потому что стоимость жилья перегрета", - прокомментировал Задорнов.
При этом, скорее всего, номинальные цены на жилье в России не снизятся. "При сохранении номинальных цен на жилье и при такой инфляции за два года произойдет реальное снижение стоимости квадратного метра", - пояснил Задорнов.
В региональном разрезе ситуация будет различаться, считает он. В пяти крупнейших регионах - Москва и Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленобласть - номинальные цены, скорее всего, падать не будут, а останутся замороженными. А вот в регионах с малым вводом жилья стоимость квадратного метра может расти и дальше.
Наконец, будет неизбежно сокращаться ценовой разрыв между вторичным рынком жилья и новостройками, заключил экономист.
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ЭкономикаРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Задорнов
 
 
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