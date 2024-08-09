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Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры

Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры - РИА Новости, 09.08.2024

Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры

Египет, Катар и США призвали Израиль и палестинское движение ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня, говорится в совместном заявлении... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T00:01

2024-08-09T00:01

2024-08-09T00:01

в мире

египет

катар

сша

абдель фаттах ас-сиси

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 8 авг - РИА Новости. Египет, Катар и США призвали Израиль и палестинское движение ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня, говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. "Мы призвали обе стороны к срочному возобновлению обсуждений 14 или 15 августа в Дохе или Каире для устранения всех оставшихся пробелов и начала выполнения соглашения без каких-либо новых задержек", - сообщается в заявлении. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения прекращения огня.

https://ria.ru/20240506/hamas-1944244791.html

египет

катар

сша

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в мире, египет, катар, сша, абдель фаттах ас-сиси, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году