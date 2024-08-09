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Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры - РИА Новости, 09.08.2024
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00:01 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/egipet-1965073689.html
Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры
Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры - РИА Новости, 09.08.2024
Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры
Египет, Катар и США призвали Израиль и палестинское движение ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня, говорится в совместном заявлении... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T00:01
2024-08-09T00:01
в мире
египет
катар
сша
абдель фаттах ас-сиси
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 8 авг - РИА Новости. Египет, Катар и США призвали Израиль и палестинское движение ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня, говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. "Мы призвали обе стороны к срочному возобновлению обсуждений 14 или 15 августа в Дохе или Каире для устранения всех оставшихся пробелов и начала выполнения соглашения без каких-либо новых задержек", - сообщается в заявлении. Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения прекращения огня.
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в мире, египет, катар, сша, абдель фаттах ас-сиси, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Катар, США, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры

Египет, Катар и США призвали Израиль и ХАМАС возобновить обсуждение перемирия

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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КАИР, 8 авг - РИА Новости. Египет, Катар и США призвали Израиль и палестинское движение ХАМАС возобновить 14-15 августа обсуждение прекращения огня, говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси.
«
"Мы призвали обе стороны к срочному возобновлению обсуждений 14 или 15 августа в Дохе или Каире для устранения всех оставшихся пробелов и начала выполнения соглашения без каких-либо новых задержек", - сообщается в заявлении.
Лидеры трех стран заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения прекращения огня.
Флаг Палестины - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
ХАМАС сообщил посредникам о согласии с предложением о перемирии в Газе
6 мая, 19:47
 
В миреЕгипетКатарСШААбдель Фаттах ас-СисиХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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