https://ria.ru/20240809/efimov-1965071434.html
Ефимов: в объектах культурного наследия Москвы восстанавливают 15 помещений
Ефимов: в объектах культурного наследия Москвы восстанавливают 15 помещений - РИА Новости, 09.08.2024
Ефимов: в объектах культурного наследия Москвы восстанавливают 15 помещений
Инвесторы завершили восстановление 12 помещений в объектах культурного наследия, а еще 15 находятся в процессе реставрации в рамках договоров купли-продажи,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T10:10
2024-08-09T10:10
2024-08-09T10:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 9 августа - РИА Новости. Инвесторы завершили восстановление 12 помещений в объектах культурного наследия, а еще 15 находятся в процессе реставрации в рамках договоров купли-продажи, заключенных с 2017 года по результатам конкурсов, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."На 12 из 27 приобретенных у города объектах культурного наследия общей площадью 1,15 тысячи квадратных метров предприниматели уже выполнили необходимые работы. Сотрудничество выгодно столице, так как покупатели реставрируют исторические объекты, а затем используют их в соответствии с охранными предписаниями. Предприниматели же получают возможность развивать бизнес в районах с высокой деловой, потребительской и туристической активностью", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.По его словам, общая площадь 27 помещений в объектах культурного наследия составляет более 4 тысяч квадратных метров.В сообщении указывается, что в договоре купли-продажи прописаны обязательства нового собственника и сроки проведения работ, их соблюдение контролируют профильные специалисты правительства столицы, а ход всех мероприятий необходимо согласовывать со столичным департаментом культурного наследия."В 15 помещениях работы сегодня продолжаются. Например, в Романовом переулке инвестор приобрел помещение площадью 256 квадратных метров", – отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман. Он добавил, что в рамках договора инвестор будет восстанавливать историческое здание, представляющее собой часть объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль доходных домов графа А.Д. Шереметева".
https://ria.ru/20240808/efimov-1964899051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 9 августа - РИА Новости. Инвесторы завершили восстановление 12 помещений в объектах культурного наследия, а еще 15 находятся в процессе реставрации в рамках договоров купли-продажи, заключенных с 2017 года по результатам конкурсов, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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"На 12 из 27 приобретенных у города объектах культурного наследия общей площадью 1,15 тысячи квадратных метров предприниматели уже выполнили необходимые работы. Сотрудничество выгодно столице, так как покупатели реставрируют исторические объекты, а затем используют их в соответствии с охранными предписаниями. Предприниматели же получают возможность развивать бизнес в районах с высокой деловой, потребительской и туристической активностью", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
По его словам, общая площадь 27 помещений в объектах культурного наследия составляет более 4 тысяч квадратных метров.
В сообщении указывается, что в договоре купли-продажи прописаны обязательства нового собственника и сроки проведения работ, их соблюдение контролируют профильные специалисты правительства столицы, а ход всех мероприятий необходимо согласовывать со столичным департаментом культурного наследия.
"В 15 помещениях работы сегодня продолжаются. Например, в Романовом переулке инвестор приобрел помещение площадью 256 квадратных метров", – отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман
. Он добавил, что в рамках договора инвестор будет восстанавливать историческое здание, представляющее собой часть объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль доходных домов графа А.Д. Шереметева".