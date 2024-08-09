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Ефимов: на западе Москвы построят ЖК по программе реновации в рамках КРТ - РИА Новости, 09.08.2024
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09:06 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/efimov-1965071273.html
Ефимов: на западе Москвы построят ЖК по программе реновации в рамках КРТ
Ефимов: на западе Москвы построят ЖК по программе реновации в рамках КРТ - РИА Новости, 09.08.2024
Ефимов: на западе Москвы построят ЖК по программе реновации в рамках КРТ
Четыре участка в Можайском районе столицы реорганизуют в рамках комплексного развития территорий (КРТ), благодаря этому на неэффективно используемых землях... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T09:06
2024-08-09T09:06
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 9 августа - РИА Новости. Четыре участка в Можайском районе столицы реорганизуют в рамках комплексного развития территорий (КРТ), благодаря этому на неэффективно используемых землях появятся жилые комплексы для целей программы реновации, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Четыре участка на западе столицы входят в один проект комплексного развития территорий. На площади 3,16 гектара планируется возвести жилье для программы реновации. Вложения в проект оцениваются почти в 29 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 148 миллионов рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Заммэра подчеркнул, что благодаря реализации проекта в городе появится свыше 300 рабочих мест.В сообщении отмечается, что территории, подлежащие редевелопменту, расположены вдоль Можайского шоссе, вблизи станций "Сетунь", "Рабочий Поселок" и "Кунцевская" МЦД-1. В настоящее время территории занимают магазины, офисы, склады и автосервис.В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что площадь возводимого на участках жилья составит более 83 тысячи "квадратов". "На первых этажах новостроек разместят кафе, сервисные мастерские и другие предприятия малого бизнеса. Участки благоустроят и озеленят, также здесь появятся открытые площадки для занятия физкультурой и спортом и новые дороги", – добавил он.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240808/moskva-1964794806.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: на западе Москвы построят ЖК по программе реновации в рамках КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 августа - РИА Новости. Четыре участка в Можайском районе столицы реорганизуют в рамках комплексного развития территорий (КРТ), благодаря этому на неэффективно используемых землях появятся жилые комплексы для целей программы реновации, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Четыре участка на западе столицы входят в один проект комплексного развития территорий. На площади 3,16 гектара планируется возвести жилье для программы реновации. Вложения в проект оцениваются почти в 29 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 148 миллионов рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
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Вчера, 09:05
Заммэра подчеркнул, что благодаря реализации проекта в городе появится свыше 300 рабочих мест.
В сообщении отмечается, что территории, подлежащие редевелопменту, расположены вдоль Можайского шоссе, вблизи станций "Сетунь", "Рабочий Поселок" и "Кунцевская" МЦД-1. В настоящее время территории занимают магазины, офисы, склады и автосервис.
В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что площадь возводимого на участках жилья составит более 83 тысячи "квадратов". "На первых этажах новостроек разместят кафе, сервисные мастерские и другие предприятия малого бизнеса. Участки благоустроят и озеленят, также здесь появятся открытые площадки для занятия физкультурой и спортом и новые дороги", – добавил он.
В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
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Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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