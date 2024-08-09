https://ria.ru/20240809/efimov-1965071273.html

Ефимов: на западе Москвы построят ЖК по программе реновации в рамках КРТ

Ефимов: на западе Москвы построят ЖК по программе реновации в рамках КРТ - РИА Новости, 09.08.2024

Ефимов: на западе Москвы построят ЖК по программе реновации в рамках КРТ

Четыре участка в Можайском районе столицы реорганизуют в рамках комплексного развития территорий (КРТ), благодаря этому на неэффективно используемых землях... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T09:06

2024-08-09T09:06

2024-08-09T09:06

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 9 августа - РИА Новости. Четыре участка в Можайском районе столицы реорганизуют в рамках комплексного развития территорий (КРТ), благодаря этому на неэффективно используемых землях появятся жилые комплексы для целей программы реновации, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Четыре участка на западе столицы входят в один проект комплексного развития территорий. На площади 3,16 гектара планируется возвести жилье для программы реновации. Вложения в проект оцениваются почти в 29 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 148 миллионов рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Заммэра подчеркнул, что благодаря реализации проекта в городе появится свыше 300 рабочих мест.В сообщении отмечается, что территории, подлежащие редевелопменту, расположены вдоль Можайского шоссе, вблизи станций "Сетунь", "Рабочий Поселок" и "Кунцевская" МЦД-1. В настоящее время территории занимают магазины, офисы, склады и автосервис.В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что площадь возводимого на участках жилья составит более 83 тысячи "квадратов". "На первых этажах новостроек разместят кафе, сервисные мастерские и другие предприятия малого бизнеса. Участки благоустроят и озеленят, также здесь появятся открытые площадки для занятия физкультурой и спортом и новые дороги", – добавил он.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240808/moskva-1964794806.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы