https://ria.ru/20240809/efimov-1965071273.html
Ефимов: на западе Москвы построят ЖК по программе реновации в рамках КРТ
Ефимов: на западе Москвы построят ЖК по программе реновации в рамках КРТ - РИА Новости, 09.08.2024
Ефимов: на западе Москвы построят ЖК по программе реновации в рамках КРТ
Четыре участка в Можайском районе столицы реорганизуют в рамках комплексного развития территорий (КРТ), благодаря этому на неэффективно используемых землях... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T09:06
2024-08-09T09:06
2024-08-09T09:06
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 9 августа - РИА Новости. Четыре участка в Можайском районе столицы реорганизуют в рамках комплексного развития территорий (КРТ), благодаря этому на неэффективно используемых землях появятся жилые комплексы для целей программы реновации, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Четыре участка на западе столицы входят в один проект комплексного развития территорий. На площади 3,16 гектара планируется возвести жилье для программы реновации. Вложения в проект оцениваются почти в 29 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 148 миллионов рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Заммэра подчеркнул, что благодаря реализации проекта в городе появится свыше 300 рабочих мест.В сообщении отмечается, что территории, подлежащие редевелопменту, расположены вдоль Можайского шоссе, вблизи станций "Сетунь", "Рабочий Поселок" и "Кунцевская" МЦД-1. В настоящее время территории занимают магазины, офисы, склады и автосервис.В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что площадь возводимого на участках жилья составит более 83 тысячи "квадратов". "На первых этажах новостроек разместят кафе, сервисные мастерские и другие предприятия малого бизнеса. Участки благоустроят и озеленят, также здесь появятся открытые площадки для занятия физкультурой и спортом и новые дороги", – добавил он.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240808/moskva-1964794806.html
https://ria.ru/20240803/efimov-1963796880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 9 августа - РИА Новости. Четыре участка в Можайском районе столицы реорганизуют в рамках комплексного развития территорий (КРТ), благодаря этому на неэффективно используемых землях появятся жилые комплексы для целей программы реновации, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Четыре участка на западе столицы входят в один проект комплексного развития территорий. На площади 3,16 гектара планируется возвести жилье для программы реновации. Вложения в проект оцениваются почти в 29 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 148 миллионов рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Заммэра подчеркнул, что благодаря реализации проекта в городе появится свыше 300 рабочих мест.
В сообщении отмечается, что территории, подлежащие редевелопменту, расположены вдоль Можайского шоссе, вблизи станций "Сетунь", "Рабочий Поселок" и "Кунцевская" МЦД-1. В настоящее время территории занимают магазины, офисы, склады и автосервис.
В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман
подчеркнул, что площадь возводимого на участках жилья составит более 83 тысячи "квадратов". "На первых этажах новостроек разместят кафе, сервисные мастерские и другие предприятия малого бизнеса. Участки благоустроят и озеленят, также здесь появятся открытые площадки для занятия физкультурой и спортом и новые дороги", – добавил он.
В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.