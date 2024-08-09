https://ria.ru/20240809/dtp-1965122935.html

В Нижегородской области три человека погибли в ДТП

В Нижегородской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 09.08.2024

В Нижегородской области три человека погибли в ДТП

Три человека погибли, еще один пострадал в ДТП с грузовиком, "Газелью" и легковым автомобилем в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T10:45

2024-08-09T10:45

2024-08-09T10:45

происшествия

авто

нижегородская область

лысковский район

гибдд мвд рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал в ДТП с грузовиком, "Газелью" и легковым автомобилем в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. ДТП произошло в пятницу около 06.40 мск на 481 километре автодороги М-7 "Волга" в Лысковском районе. "Водитель грузового автомобиля с прицепом, двигаясь с горы, не справился с управлением, допустил занос прицепа, в результате выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновением с автомобилем марки "Лада Гранта", а также касательное столкновение с автомобилем "Газель". В результате происшествия в автомобиле "Лада Гранта" погибли три человека и один человек доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240809/moskva-1965113537.html

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лысковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, нижегородская область, лысковский район, гибдд мвд рф