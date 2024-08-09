https://ria.ru/20240809/dtp-1965122935.html
В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
В Нижегородской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 09.08.2024
В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
Три человека погибли, еще один пострадал в ДТП с грузовиком, "Газелью" и легковым автомобилем в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T10:45
2024-08-09T10:45
2024-08-09T10:45
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авто
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал в ДТП с грузовиком, "Газелью" и легковым автомобилем в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. ДТП произошло в пятницу около 06.40 мск на 481 километре автодороги М-7 "Волга" в Лысковском районе. "Водитель грузового автомобиля с прицепом, двигаясь с горы, не справился с управлением, допустил занос прицепа, в результате выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновением с автомобилем марки "Лада Гранта", а также касательное столкновение с автомобилем "Газель". В результате происшествия в автомобиле "Лада Гранта" погибли три человека и один человек доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, нижегородская область, лысковский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Нижегородская область, Лысковский район, ГИБДД МВД РФ
В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
В ДТП под Нижним Новгородом три человека погибли, один пострадал
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал в ДТП с грузовиком, "Газелью" и легковым автомобилем в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в пятницу около 06.40 мск на 481 километре автодороги М-7 "Волга" в Лысковском районе.
"Водитель грузового автомобиля с прицепом, двигаясь с горы, не справился с управлением, допустил занос прицепа, в результате выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновением с автомобилем марки "Лада Гранта", а также касательное столкновение с автомобилем "Газель". В результате происшествия в автомобиле "Лада Гранта" погибли три человека и один человек доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.