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В Нижегородской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 09.08.2024
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10:45 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/dtp-1965122935.html
В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
В Нижегородской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 09.08.2024
В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
Три человека погибли, еще один пострадал в ДТП с грузовиком, "Газелью" и легковым автомобилем в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T10:45
2024-08-09T10:45
происшествия
авто
нижегородская область
лысковский район
гибдд мвд рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал в ДТП с грузовиком, "Газелью" и легковым автомобилем в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. ДТП произошло в пятницу около 06.40 мск на 481 километре автодороги М-7 "Волга" в Лысковском районе. "Водитель грузового автомобиля с прицепом, двигаясь с горы, не справился с управлением, допустил занос прицепа, в результате выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновением с автомобилем марки "Лада Гранта", а также касательное столкновение с автомобилем "Газель". В результате происшествия в автомобиле "Лада Гранта" погибли три человека и один человек доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240809/moskva-1965113537.html
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происшествия, авто, нижегородская область, лысковский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Нижегородская область, Лысковский район, ГИБДД МВД РФ
В Нижегородской области три человека погибли в ДТП

В ДТП под Нижним Новгородом три человека погибли, один пострадал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Три человека погибли, еще один пострадал в ДТП с грузовиком, "Газелью" и легковым автомобилем в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в пятницу около 06.40 мск на 481 километре автодороги М-7 "Волга" в Лысковском районе.
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"Водитель грузового автомобиля с прицепом, двигаясь с горы, не справился с управлением, допустил занос прицепа, в результате выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновением с автомобилем марки "Лада Гранта", а также касательное столкновение с автомобилем "Газель". В результате происшествия в автомобиле "Лада Гранта" погибли три человека и один человек доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияАвтоНижегородская областьЛысковский районГИБДД МВД РФ
 
 
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